Безопасность шиномонтажа: 4 ключевых момента, которые нельзя пропустить

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В крупных шинных центрах стандарты выполнения работ обычно соблюдаются, и беспокоиться о качестве не стоит. Однако, если речь идет о небольших мастерских, которые вы посещаете впервые, стоит проконтролировать процесс, чтобы избежать ошибок. Об этом рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов Алексей Стасюк.

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Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:

Монтаж покрышек на диск. Если мастер при установке резины (особенно с низким профилем или с технологией RunFlat) прилагает чрезмерные усилия или просит помощи, это может свидетельствовать о возможных повреждениях. Убедитесь, что покрышка и диск не были повреждены инструментом. Балансировка колес. При балансировке обратите внимание на вращение колеса. Если наблюдается значительное биение, так называемая "восьмерка", это сигнал о необходимости правки колёсного диска, чтобы избежать вибраций при движении. Проверка давления в шинах. Убедитесь, что внутреннее давление в покрышках соответствует рекомендациям автопроизводителя для данного типоразмера. Данные обычно указаны на наклейке, которая находится на крышке лючка бензобака или в дверном проеме водительской двери. Контроль затяжки болтов. Одно из важнейших правил безопасности — убедиться, что мастер затянул каждый колесный болт динамометрическим ключом. Это предотвращает проблемы с безопасностью на дороге.

Уточнения

Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески.

