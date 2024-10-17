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Безопасность шиномонтажа: 4 ключевых момента, которые нельзя пропустить

1:36
Авто

В крупных шинных центрах стандарты выполнения работ обычно соблюдаются, и беспокоиться о качестве не стоит. Однако, если речь идет о небольших мастерских, которые вы посещаете впервые, стоит проконтролировать процесс, чтобы избежать ошибок. Об этом рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов Алексей Стасюк.

Безопасность шиномонтажа: 4 ключевых момента, которые нельзя пропустить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:

  1. Монтаж покрышек на диск. Если мастер при установке резины (особенно с низким профилем или с технологией RunFlat) прилагает чрезмерные усилия или просит помощи, это может свидетельствовать о возможных повреждениях. Убедитесь, что покрышка и диск не были повреждены инструментом.
  2. Балансировка колес. При балансировке обратите внимание на вращение колеса. Если наблюдается значительное биение, так называемая "восьмерка", это сигнал о необходимости правки колёсного диска, чтобы избежать вибраций при движении.
  3. Проверка давления в шинах. Убедитесь, что внутреннее давление в покрышках соответствует рекомендациям автопроизводителя для данного типоразмера. Данные обычно указаны на наклейке, которая находится на крышке лючка бензобака или в дверном проеме водительской двери.
  4. Контроль затяжки болтов. Одно из важнейших правил безопасности — убедиться, что мастер затянул каждый колесный болт динамометрическим ключом. Это предотвращает проблемы с безопасностью на дороге.

Уточнения

Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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