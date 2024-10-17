Внедорожник Tank 300 получил 2,4-литровый дизель от Haval H9

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Внедорожник Tank 300 от Great Wall Motor получил дизельный двигатель, который был разработан в первую очередь для экспортных рынков, так как в Китае тяжелое топливо не пользуется популярностью. По информации издания AutoHome, новая версия Tank 300 прошла сертификацию, и первые технические характеристики стали доступны.

Фото: wikimedia by Chanokchon, CC BY 4.0

Дизельный двигатель, установленный на Tank 300, был заимствован у внедорожников бренда Haval. Это 2,4-литровый мотор мощностью 186 л. с., идентичный агрегату, который используется на Haval H9 в Китае (в России его мощность составляет 184 л. с.). На Haval H9 этот двигатель работает с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, однако пока неизвестно, получит ли такую же трансмиссию и Tank 300.

Габариты и внешний вид внедорожника с новым дизельным двигателем остались неизменными. Вес дизельной версии Tank 300 составляет до 2375 кг, что примерно на 150 кг больше, чем версия с двухлитровым бензиновым двигателем, продающаяся в России. Новая модификация также будет доступна с колесными дисками размером 17 или 18 дюймов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».



