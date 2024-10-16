За посторонние предметы на лобовом стекле могут оштрафовать: юрист объяснил, что считается нарушением

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Видеорегистраторы, ароматизаторы и другие автомобильные аксессуары повышают комфорт при вождении, но в некоторых случаях размещение сторонних предметов на лобовом стекле нарушает ПДД и может стать причиной штрафа от Госавтоинспекции, рассказал Общественной Службе Новостей автоюрист, адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

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"Автовладельцы могут размещать любые предметы, которые не ограничивают обзорность с места водителя. Если обзор будет ограничен, это будет нарушением правил перевозки груза, и, соответственно, за это предусмотрено наказание. Поэтому, если предмет не ограничивает обзор и не мешает вождению, то его можно размещать", — объяснил эксперт.

Других требований к размещению сторонних предметов в машине нет, подчеркнул автоюрист. Инспектор ГАИ на месте будет решать, было нарушение или нет, добавил Радько.

По словам эксперта, если выявлен факт заблокированного обзора, движение на таком автомобиле запрещено согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ и карается штрафом 500 рублей, а со скидкой — 250 рублей. Однако выплата штрафа не освобождает автовладельца от обязанности устранить нарушение, иначе ему выпишут повторный штраф.

Собеседник подчеркнул, что водитель имеет право оспорить решение инспектора у его руководителя или в суде. Для этого нужно вписать своё несогласие в протокол и сделать фото обзора с водительского места.

Впрочем, учитывая небольшой размер штрафа, автовладелец навряд ли захочет этим заниматься, отметил Радько. По его словам, статистики по обжалованиям штрафов нет, так как не известно, как часто водителей штрафуют за подобные нарушения.

"Если он штраф уплатил, его могут вернуть, а если не уплатил, то платить будет не надо. А все эти расходы за моральные издержки и так далее суды присуждают в копеечных размерах. При этом это отдельный судебный процесс ещё на пару лет, поэтому бегать за тремя тысячами рублей у нас никто не желает", — подытожил он.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.



Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

