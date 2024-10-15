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Зимняя подготовка автомобиля: что нужно сделать перед холодами

2:23
Авто

Приближение зимнего сезона — сигнал для автовладельцев начать подготовку своего авто к холодам и снегу. Проверка и профилактические работы помогут избежать неприятностей в пути и обеспечить безопасную езду в сложных погодных условиях. Вот 7 ключевых пунктов зимней подготовки вашего автомобиля.

Зимняя подготовка автомобиля: что нужно сделать перед холодами
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Замена шин

Установка зимней резины — один из самых важных этапов подготовки. Летняя резина неэффективна на снегу и льду, поэтому ее необходимо заменить на более подходящие для холодного сезона шины. Они должны быть соответствующего размера, с рекомендованным производителем давлением в шинах.

Проверка аккумулятора

С наступлением холодов нагрузка на аккумулятор возрастает, поэтому необходимо проверить его состояние. Замените элемент, если его емкость или напряжение недостаточны для уверенного запуска двигателя в мороз.

Замена тормозной жидкости

Перед зимой тормозную жидкость важно заменить, так как она может замерзать при низких температурах. Использование стандартной жидкости значительно увеличивает риск отказа тормозной системы.

Антифриз и охлаждающая жидкость

Проверьте концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости. Она должна соответствовать рекомендациям производителя и обеспечивать защиту двигателя от замерзания даже при сильных морозах.

Уход за стеклами и системой омывания

Замените летние стеклоомывающие жидкости на зимние. Они содержат антифриз, предотвращающий замерзание. Также проверьте исправность и надежность щеток стеклоочистителей.

Диагностика системы отопления

Убедитесь, что система отопления и вентиляции работают исправно. В холода они помогут поддерживать комфортную температуру в салоне.

Дополнительные приспособления

Запаситесь зимними аксессуарами: скребком, тросом для буксировки, песком или реагентами для разморозки. Они пригодятся, если ваш автомобиль застрянет в снегу.

Уделяя время зимней подготовке своего авто, вы обеспечите его надежную и безопасную эксплуатацию в холодный период. Следуйте этим рекомендациям, и ваши поездки пройдут без неприятных сюрпризов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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