Подводные камни покупки авто на AliExpress: стоит ли рисковать?

На AliExpress можно приобрести автомобиль по довольно привлекательной цене. Но прежде чем делать такой шаг, стоит разобраться в подводных камнях этой покупки.

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Как отметил промышленный эксперт Леонид Хазанов, возможность купить авто на AliExpress существует с 2019 года, но она сопряжена с множеством проблем, которые могут стать настоящей головной болью для непосвященного покупателя.

Во-первых, речь идёт не о покупке смартфона, и цена автомобиля составляет миллионы рублей. Это вызывает множество вопросов: как проверить надежность продавца, сколько времени ждать доставку, можно ли вернуть автомобиль в случае брака и где проходить гарантийное обслуживание.

Кроме того, важно учитывать, что многие крупные компании из России сейчас сталкиваются с трудностями при проведении оплат в Китае. Это может стать проблемой и для обычных покупателей, ведь деньги могут зависнуть на счете или вообще пропасть.

Поэтому прежде чем сделать такой серьезный шаг, как покупка автомобиля на AliExpress, стоит тщательно взвесить все риски и возможные последствия, пишет aif.ru.

Уточнения

AliExpress — глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР, а также России, Европы, Турции и других стран.



Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей.

