Потеря тормозов на трассе: как сохранить контроль над автомобилем

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Одной из самых опасных ситуаций для водителя на трассе является потеря контроля над автомобилем из-за отказа тормозов. Эксперты делятся рекомендациями о том, как действовать в таких случаях.

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В большинстве современных автомобилей тормозная система включает два независимых контура, которые могут дублировать или дополнять друг друга. Это конструктивное решение помогает справиться с проблемами, возникающими во время движения, например, с проваливающейся педалью тормоза.

Если педаль тормоза перестала реагировать, возможно, это связано с деформацией колодок или негерметичностью системы. Важно помнить, что наличие второго контура позволяет "прокачать" тормоза в экстренной ситуации. Для этого нужно выжимать педаль тормоза до упора 3-7 раз, и она может снова заработать.

Если тормоза отказывают, можно использовать торможение двигателем. Для автомобилей с механической коробкой передач нужно последовательно понижать передачи, не делая это слишком резко, чтобы избежать заноса.

Каждое переключение должно происходить с интервалом в 3-5 секунд, что позволит сохранить контроль над автомобилем. Для автомобилей с автоматической коробкой следует переключиться в ручной режим и понижать передачи аналогично.

Еще одним методом, который может помочь, является использование стояночного тормоза. В этом случае важно плавно увеличивать усилие на ручник, особенно при высокой скорости, чтобы избежать заноса, вне зависимости от типа привода автомобиля, пишет журнал "Зарулём".

Уточнения

Тормозная система предназначена для снижения скорости движения и/или остановки транспортного средства или механизма.



Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.



Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство.

