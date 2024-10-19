Автосалоны рассказали, куда деваются все непроданные машины

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Автосалоны регулярно обновляют модельный ряд, чтобы соответствовать спросу покупателей. Портал njcar.ru поинтересовался у директора крупной сети автосалонов, что происходит с теми автомобилями, которые так и не удалось продать.

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Автомобили, которые выставлены в автосалонах, были куплены дилерами у производителя. После того как машины поступают в дилерский центр, вернуть их обратно поставщику невозможно. Это вызывает естественный вопрос: что делать с непроданными автомобилями?

Существует несколько подходов к решению этой проблемы, и некоторые из них могут быть более выгодными, чем другие. Важно помнить, что все расходы, связанные с реализацией таких машин, в конечном итоге ложатся на покупателей.

Один из самых эффективных методов — это временная передача непроданных автомобилей клиентам, чьи машины находятся на обслуживании. Амортизация за использование этих автомобилей включается в стоимость услуг сервисного центра. Это позволяет дилерам позже продать практически новые машины с небольшим пробегом по сниженной цене, что выгоднее, чем оставлять автомобили без движения, поскольку они теряют стоимость со временем.

Другой вариант — перевозка автомобилей в другие регионы, где на них может быть выше спрос. Предпочтения покупателей различаются в зависимости от региона России, и дилеры могут обмениваться машинами, чтобы максимально эффективно продать их.

Третий способ включает в себя значительные скидки или продажу автомобилей на аукционах. Аукционные дома берут комиссию, а автомобили часто продаются по цене ниже рыночной, что снижает прибыль.

В крайнем случае возможна утилизация. Если автомобиль не находит покупателя из-за отсутствия спроса, он какое-то время хранится на стоянках, но в итоге может быть утилизирован.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

