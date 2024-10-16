Госавтоинспекция предупреждает: как снизить риск аварий в холодное время года

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С наступлением осенне-зимнего периода водителям приходится сталкиваться с увеличением риска дорожно-транспортных происшествий. Особенно это актуально в моменты резкого изменения температуры, появления осадков или тумана.

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В Госавтоинспекции МВД РФ напомнили, что способность водителей быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на дороге и правильно их оценивать имеет решающее значение для безопасного вождения.

По словам заместителя начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции Антона Белана, быстрая смена погодных условий зачастую затрудняет своевременное принятие решений водителями, что может приводить к опасным ситуациям на дорогах. В таких условиях крайне важно соблюдать безопасную скорость, поддерживать увеличенную дистанцию до других транспортных средств и соблюдать боковой интервал.

На мокром асфальте водителям следует снижать скорость, чтобы гарантировать полное управление автомобилем. В условиях непогоды рекомендуется увеличить дистанцию до впереди идущих машин как минимум на треть, а о своих маневрах оповещать заблаговременно.

Также не стоит забывать о необходимости использования ближнего света фар в любое время суток. Подготовку к заморозкам необходимо начинать с перехода на зимние шины, что значительно снизит риск аварий.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства.



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