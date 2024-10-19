Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень

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Камеры ГИБДД, несмотря на их кажущуюся безупречную точность, иногда ошибочно выписывают штрафы за якобы непристёгнутые ремни безопасности. Портал njcar.ru поделился советами водителей, как избежать таких штрафов.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Современные камеры фиксируют нарушения не только в видимом спектре, но и работают в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Они могут "видеть" силуэты водителей и даже лица пассажиров. Однако, несмотря на технологичность, системы не всегда безупречны.

Одним из примеров ошибок является фиксация непристёгнутого ремня в темное время суток, особенно если салон автомобиля тёмный и ремень становится практически невидимым для камеры. В таких случаях камера может неправильно зафиксировать нарушение.

Если водитель сам является владельцем автомобиля, оспорить штраф несложно, но если машина арендована, например, в каршеринге, это может создать дополнительные сложности, так как штраф изначально поступает компании.

Водители придумали несколько хитростей, чтобы избежать таких штрафов. Одной из популярных идей является использование яркой накладки на ремень безопасности, которая выделяется на фоне тёмного салона и легко воспринимается камерами. Также контрастные ремни лучше видны на фоне светлой верхней одежды.

Например, черные ремни чётко выделяются на светлых куртках, что помогает камере корректно зафиксировать факт пристегивания.

Важно также следить за тем, чтобы ремень был хорошо виден. Перед поездкой стоит убедиться, что ремень безопасности не спрятан под капюшоном или воротником. И если всё-таки штраф был выписан ошибочно, не следует торопиться с его оплатой. Через портал Госуслуг можно легко оспорить постановление о нарушении.

С учетом увеличения числа камер на дорогах, особенно в удалённых регионах, вероятность получения ошибочного штрафа остаётся достаточно высокой. Поэтому стоит быть внимательными и заранее принимать меры предосторожности.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии либо внезапной остановки.

