Лайфхак: как сделать ароматизатор в авто более эффективным

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Чтобы ароматизатор для автомобиля действительно наполнял салон приятным ароматом, его важно правильно разместить.

Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

На этикетках часто указывают, что лучше всего он действует, когда находится в потоке воздуха. Но если в передней части салона не удается найти удобное место для крепления, можно воспользоваться хитрым решением.

Вы можете прикрепить крючок на двустороннем скотче к дефлектору, направленному на заднюю часть салона. Повесьте ароматизатор так, чтобы он находился прямо посередине потока воздуха. Результат заметен сразу — запах станет более насыщенным и равномерно распределится по всему салону!

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство.



Ароматиза́торы - Ароматизаторами называют специальные изделия, предназначенные для придания определённого аромата воздуху в помещениях (напр. автомобильные ароматизаторы).

