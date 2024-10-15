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Лайфхак: как сделать ароматизатор в авто более эффективным

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Авто

Чтобы ароматизатор для автомобиля действительно наполнял салон приятным ароматом, его важно правильно разместить.

Лайфхак: как сделать ароматизатор в авто более эффективным
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

На этикетках часто указывают, что лучше всего он действует, когда находится в потоке воздуха. Но если в передней части салона не удается найти удобное место для крепления, можно воспользоваться хитрым решением.

Вы можете прикрепить крючок на двустороннем скотче к дефлектору, направленному на заднюю часть салона. Повесьте ароматизатор так, чтобы он находился прямо посередине потока воздуха. Результат заметен сразу — запах станет более насыщенным и равномерно распределится по всему салону!

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство.

Ароматиза́торы - Ароматизаторами называют специальные изделия, предназначенные для придания определённого аромата воздуху в помещениях (напр. автомобильные ароматизаторы).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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