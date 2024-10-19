Назван способ установить смартфон и видеорегистратор в машине, чтобы избежать штрафа

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Можно ли правильно установить крепления для смартфона и видеорегистратора, чтобы они не мешали обзору и не стали причиной штрафа? Портал njcar.ru выяснил у инспектора ГИБДД, где лучше всего разместить эти устройства.

Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Видеорегистратор стал незаменимым помощником для водителей, помогая защищать их от неожиданных инцидентов на дороге и недобросовестных участников движения. Смартфон с навигатором также играет важную роль, особенно в крупных городах, где ориентироваться без него сложно.

При установке этих устройств важно учитывать безопасность. Крепления для видеорегистратора и смартфона не должны мешать работе подушек безопасности, расположенных на передней панели. Поэтому категорически запрещено крепить их в местах, где расположены подушки безопасности.

Лучшее место для видеорегистратора — верхняя часть лобового стекла за салонным зеркалом заднего вида. Это позволяет избежать перекрытия обзора и сохранить все критически важные зоны видимости. Угол обзора устройства также имеет значение: видеорегистратор нужно установить так, чтобы в поле зрения попадали оба угла капота и вся дорожная ситуация перед автомобилем.

Чем выше размещено устройство, тем лучше будет обзор, но увеличивается риск повреждений при падении. Правильная прокладка провода питания, который обычно подключается к прикуривателю, также важна.

Смартфон не следует крепить на лобовом стекле, так как это может существенно ограничить видимость. Оптимальное решение — использование специального крепления на дефлекторы системы вентиляции. Такое размещение не помешает обзору, не повлияет на работу систем безопасности и не вызовет претензий со стороны сотрудников ДПС.

С осени 2023 года действует запрет на размещение на лобовом стекле любых предметов и устройств, ограничивающих обзор водителю. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП.

Уточнения

Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

