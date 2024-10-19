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ГАИ назвала 3 простых способа самостоятельно защитить машину от угона

2:07
Авто

Статистика показывает, что противоугонной сигнализации часто недостаточно для полной защиты автомобиля от злоумышленников. Как только появляется новая система безопасности, угонщики быстро находят способы её обхода. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru рассказал, как автовладелец может самостоятельно повысить уровень защиты своего автомобиля.

ГАИ назвала 3 простых способа самостоятельно защитить машину от угона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Иммобилайзеры, когда-то считавшиеся надежной преградой, уже не могут гарантировать полной безопасности. Поэтому стоит обратить внимание на проверенные, классические методы защиты, которые доказали свою эффективность.

Профессиональные угонщики работают быстро: они могут вскрыть машину, отключить сигнализацию и уехать всего за несколько секунд. Шансы на возврат угнанного автомобиля невелики — по статистике, лишь единицы возвращаются к своим владельцам.

Страхование может частично покрыть убытки, но не компенсирует амортизацию, стоимость зимней резины и сам полис. Поэтому одной страховки для защиты недостаточно. Что можно сделать?

Первое — доработать существующую охранную систему. Увеличение громкости сигнализации привлечет внимание к любой попытке взлома. Для этого можно заменить стандартный динамик на более мощный. Громкий сигнал может отпугнуть треть потенциальных угонщиков.

Также стоит установить блокираторы дверей, которые активируются отдельным брелоком. Это усложнит задачу угонщику и заставит его отказаться от дальнейших действий. Если же он решит разбить стекло, можно защитить его с помощью прозрачной бронеплёнки, которая затруднит проникновение в салон.

Механические блокираторы руля и колес могут не остановить опытного преступника, но скрытый тумблер, размыкающий электрическую цепь зажигания или питания бензонасоса, может стать решающим фактором. Этот скрытый элемент заставит злоумышленника потратить время, что увеличит вероятность его поимки.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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