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3 простых способа на ходу избавиться от налипания снега на дворниках и стекле машины

1:48
Авто

Многие российские водители уже ощутили на себе первые осенние заморозки и снегопады, что привело к проблемам с работой стеклоочистителей. Когда щетки дворников забиваются снегом и льдом, их эффективность резко снижается. Портал njcar.ru предложил несколько простых решений для борьбы с этой неприятностью.

3 простых способа на ходу избавиться от налипания снега на дворниках и стекле машины
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Налипание снега на щетках вызывает образование полос и неочищенных зон на лобовом стекле, что не только раздражает водителей, но и создает серьезную угрозу безопасности. В таких условиях можно легко не заметить пешехода или другой автомобиль в слепых зонах.

Чтобы избежать возможных аварийных ситуаций, автомобилисты часто вынуждены останавливать машину и вручную очищать лед и снег со щеток. Основная проблема заключается в том, что снег, попадая на обогреваемые зоны стекла, тает, а затем переносится на более холодные участки, где вновь замерзает и начинает налипать на щетки, образуя ледяные отложения.

Одним из самых простых способов предотвратить обмерзание дворников является увеличение скорости автомобиля. На скорости 50-60 км/ч встречный поток воздуха способен сдуть значительную часть снега с лобового стекла. Еще один метод — отключить обдув теплым воздухом. Это позволит снизить интенсивность таяния снега, замедляя процесс образования льда на щетках.

Кроме того, перед выездом в снегопад можно обработать резинки стеклоочистителей силиконовой смазкой, а затем тщательно протереть их. Этот способ предотвратит налипание снега на несколько дней, улучшая видимость и повышая безопасность на дороге.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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