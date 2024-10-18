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Обязан ли водитель в стоящем на парковке автомобиле предъявлять документы сотруднику ГАИ

2:29
Авто

Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель обязан предоставить документы по требованию инспектора ГИБДД. Однако в самих правилах нет четкого указания, касается ли это требования случаев, когда двигатель автомобиля выключен.

Обязан ли водитель в стоящем на парковке автомобиле предъявлять документы сотруднику ГАИ
Фото: freepik.com by frimufilms, PDM

Инспектор ГИБДД в интервью порталу njcar.ru объяснил, имеет ли право сотрудник ДПС просить документы у водителя, находящегося в припаркованной машине.

Пункт 2.1.1 ПДД обязывает водителя иметь при себе и предоставлять для проверки полицейскому следующие документы: водительское удостоверение, полис ОСАГО, свидетельство о регистрации автомобиля и прицепа (если он есть), путевой лист, лицензию такси и специальные разрешения для коммерческого транспорта. В случае наличия наклейки "инвалид", инспектор также вправе потребовать подтверждающий документ.

Теперь обратимся к термину "водитель". В пункте 1.2 ПДД указано, что "водитель — это лицо, управляющее движущимся транспортным средством". На первый взгляд, это могло бы означать, что человек за рулем стоящего автомобиля не является водителем и не обязан предъявлять документы. Однако всё не так просто.

Инспектор имеет право запросить документы, независимо от того, работает двигатель или нет. Например, если водитель припарковался в запрещённом месте или нарушил правила до парковки, инспектор имеет полное право потребовать документы для оформления протокола. Без них составить протокол по КоАП РФ невозможно.

Кроме того, инспектор может запросить документы, если машина на стоянке совпадает с описанием транспортного средства, находящегося в розыске. В таких случаях полицейский вправе проверять документы, удостоверяющие личность. Но водительское удостоверение не может служить удостоверением личности в соответствии с федеральным законом "О безопасности дорожного движения".

Чтобы инспектор имел право запросить паспорт, должны быть веские основания, например, подозрения в противоправных действиях. Важно помнить, что конфликт с полицейским и попытки уличить его в превышении полномочий могут оказаться бессмысленными.

Доказать свою правоту будет сложно, а негативные эмоции только ухудшат ситуацию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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