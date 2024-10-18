Экономьте зимой: почему АИ-92 лучше для вашего авто в холодное время года

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Многие водители даже не догадываются, что в холодное время года важно не только заливать "незамерзайку", но и выбирать правильный бензин. Моторист специализированного автосервиса в беседе с порталом njcar.ru объяснил, почему осенью многие опытные водители стали заправлять свои машины бензином АИ-92 вместо АИ-95.

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Производители автомобилей всегда указывают рекомендованный тип топлива для своих моделей, обычно это "не ниже АИ-92" или "не ниже АИ-95". Однако качество бензина зависит больше от надежности АЗС, чем от октанового числа. Например, если у автомобиля степень сжатия двигателя равна 10, то АИ-92 станет оптимальным вариантом.

Заправка АИ-95 возможна, но не обязательна, тогда как для двигателей со степенью сжатия 10,5-12 лучше использовать АИ-95.

Почему же опытные водители переходят на АИ-92 с приходом холодов? Причина проста: облегчение запуска двигателя при отрицательных температурах. В бензине АИ-92 меньше добавок, повышающих октановое число, что делает его более легковоспламеняемым и, следовательно, удобным для запуска мотора в морозные дни. К тому же АИ-92 дешевле, что также является важным фактором для экономии.

Некоторые могут возразить, что использование АИ-92 может привести к детонации и сокращению срока службы двигателя. Действительно, для турбированных двигателей этот переход не рекомендуется. Однако современные автомобили оснащены системами октан-коррекции, которые минимизируют риск детонации.

Более того, автопроизводители адаптировали свои двигатели к суровым российским условиям, что позволяет безопасно использовать АИ-92.

Что касается мнения, что АИ-92 снижает мощность и увеличивает расход топлива, то в зимнее время это не имеет значительного значения.

При низких температурах машины потребляют больше топлива из-за прогрева, но плотный холодный воздух, насыщенный кислородом, компенсирует возможное снижение мощности.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

