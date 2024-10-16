Покупки зимней резины в России увеличились на 18%: что популярно на Wildberries

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Средний чек на зимнюю резину в первой половине октября 2024 года вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, сообщает "Платформа ОФД", оператор фискальных данных. Средняя стоимость одной зимней шины составила 6,8 тысячи рублей. Количество покупок этого вида продукции увеличилось на 18%.

Фото: wikimedia by Ken T1381, CC BY-SA 3.0

Для шипованных шин средний чек составил 7,5 тысячи рублей за штуку, что на 8% выше, чем в 2023 году. Продажи такой резины также выросли на 16%.

Более 60% реализованных покрышек — продукции российских брендов, что объясняется активным развитием отечественного производства и внедрением новых технологий на заводах, отметили аналитики.

Спрос на зимние шины на маркетплейсе Wildberries в сравнении с осенью 2023 года вырос более чем в 1,5 раза. Среди самых популярных брендов названы Cordiant, Sailun, Ikon Tyres (ранее Nokian Tyres), ZMax, КАМА, TUNGA и Yokohama.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



