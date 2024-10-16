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Фильтры и свечи зажигания — основные жертвы подделок на авторынке

1:16
Авто

На автомобильном рынке чаще всего подделывают комплектующие, используемые для регулярного технического обслуживания, такие как фильтры, свечи зажигания и детали подвески. Об этом рассказал руководитель мультибрендовой сети Caready Михаил Маковей. Он уточнил, что такие запчасти зачастую имеют низкий эксплуатационный ресурс.

Фильтры и свечи зажигания — основные жертвы подделок на авторынке
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

По словам эксперта, подделке подвергаются как оригинальные детали, так и продукция известных европейских и азиатских брендов. Особое внимание стоит уделить тому, что подделывают не только фильтры и свечи, но и компоненты тормозной системы и подвески.

Маковей отметил, что в худших случаях поддельные запчасти могут не подойти для установки в автомобиль из-за несоответствия геометрическим параметрам. Более того, их использование может привести к выходу из строя важных узлов и агрегатов транспортного средства.

Эксперт подчеркнул, что использование контрафактных деталей может привести к серьезным последствиям для автомобиля. Чтобы снизить риск приобретения подделок, рекомендуется покупать запчасти и расходные материалы только у официальных дилеров или проверенных продавцов.

Уточнения

Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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