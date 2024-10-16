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Подорожание Haval H3 и H9: стоимость выросла до 5,3 млн рублей

1:18
Авто

Китайский бренд Haval вновь поднял цены на свои автомобили. Как сообщили автоэксперты, изменения коснулись двух моделей: кроссовера Haval H3 и внедорожника Haval H9.

Подорожание Haval H3 и H9: стоимость выросла до 5,3 млн рублей
Фото: Wikipedia by order_242, CC BY-SA 2.0

Кроссовер Haval H3 подорожал на 50 тысяч рублей во всех трех комплектациях, что составляет рост на 1,6 — 1,9%. Теперь цены на эту модель варьируются от 2 млн 649 тыс. до 3 млн 149 тыс. рублей.

Внедорожник Haval H9 в трех из четырех комплектаций подорожал на 100 тысяч рублей (на 2,1 — 2,3%). Теперь версии Elite, Premium и Elite 2.4D стоят от 4 млн 399 тыс. до 4 млн 899 тыс. рублей. При этом комплектация Premium 2.4D сохранила прежнюю цену — 5 млн 299 тыс. рублей.

Все цены являются рекомендованными розничными и не учитывают акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Уточнения

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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