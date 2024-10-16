Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ
Генерал-майор Валерий Косухин высказался о роли срочников в СВО
Сокровища Маврикия: исторические и природные достопримечательности
Мёд, сыр и оливковое масло — как не купить подделку
Выпадение волос: найдите причину в своем образе жизни
Как мох и лишайник уничтожают ваш сад: важные шаги к спасению
Гастроэнтеролог назвала самые вредные супы: они могут вызвать расстройство желудка
Слишком жёстко: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие плана победы Украины
Волейболистки Невады отказываются от матча против команды с транс-персоной

Почему подержанные автомобили из Китая уступают новым по выгоде

1:13
Авто

В Россию привозят подержанные автомобили из Японии и Европы, однако большого потока автомобилей со вторичного рынка Китая не наблюдается, несмотря на огромный объем китайского авторынка. В прошлом году из Китая в Россию было ввезено всего около 6 тысяч подержанных автомобилей. В чем причина?

Почему подержанные автомобили из Китая уступают новым по выгоде
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Генеральный директор компании "Мотор-Плейс" Михаил Плотников, занимающийся импортом автомобилей, в том числе новых моделей Honda из Китая, объяснил эту ситуацию. По его словам, рынок подержанных автомобилей из Китая не представляет интереса для бизнеса. Причина в том, что подержанные машины из Китая по цене сопоставимы с новыми автомобилями. Это делает покупку подержанных автомобилей из Китая невыгодной — гораздо выгоднее импортировать новые машины.

Эту ситуацию также усугубило повышение утилизационного сбора, что еще больше увеличивает стоимость подержанных автомобилей. Поэтому тем, кто хочет приобрести китайскую машину с пробегом, придется либо везти автомобиль самостоятельно, либо искать подходящие предложения на российском рынке.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил
Садоводство, цветоводство
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Бои в прямом эфире, или Почему у Киева нет дров для отопительного сезона в прифронтовой зоне Юрий Бочаров Самолёт разведки RC-135W Rivet Joint. Западный невидимый глаз в небе Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Как мох и лишайник уничтожают ваш сад: важные шаги к спасению
Гастроэнтеролог назвала самые вредные супы: они могут вызвать расстройство желудка
Слишком жёстко: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие плана победы Украины
Волейболистки Невады отказываются от матча против команды с транс-персоной
Лучшие процедуры для осеннего увлажнения кожи: что выбрать
Шашлычник - дирижер, главное, чтоб все ингредиенты свои ноты знали и правильно пели, утверждает шеф-повар (видео)
Пока в России снег лежит: два туристических направления, где вас ждут солнце и манго даже зимой
В Гизе открыли Большой Египетский музей
Какие растения лучше посадить в небольшом саду? Советует учёный-агроном Инна Бывальцева
Продюсер Дзюник объяснил причину провала продаж билетов на концерт Вайкуле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.