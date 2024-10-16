Почему подержанные автомобили из Китая уступают новым по выгоде

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

В Россию привозят подержанные автомобили из Японии и Европы, однако большого потока автомобилей со вторичного рынка Китая не наблюдается, несмотря на огромный объем китайского авторынка. В прошлом году из Китая в Россию было ввезено всего около 6 тысяч подержанных автомобилей. В чем причина?

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Генеральный директор компании "Мотор-Плейс" Михаил Плотников, занимающийся импортом автомобилей, в том числе новых моделей Honda из Китая, объяснил эту ситуацию. По его словам, рынок подержанных автомобилей из Китая не представляет интереса для бизнеса. Причина в том, что подержанные машины из Китая по цене сопоставимы с новыми автомобилями. Это делает покупку подержанных автомобилей из Китая невыгодной — гораздо выгоднее импортировать новые машины.

Эту ситуацию также усугубило повышение утилизационного сбора, что еще больше увеличивает стоимость подержанных автомобилей. Поэтому тем, кто хочет приобрести китайскую машину с пробегом, придется либо везти автомобиль самостоятельно, либо искать подходящие предложения на российском рынке.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



