Новая Toyota Corolla 2026 года: гибридные технологии и улучшенная аэродинамика

Актуальное поколение Toyota Corolla дебютировало в 2018 году, и теперь ожидается не просто рестайлинг, а полностью новая генерация модели. Как сообщает портал BestCar, основное внимание при разработке новой Corolla будет уделено топливной экономичности.
Ожидается, что базовая версия новой Corolla получит двигатель объемом 1,5 литра, представленный в мае 2024 года, с мощностью 130 л. с., а топовая версия будет оснащена двигателем мощностью 180 л. с. Этот мотор также станет основой для гибридной силовой установки. Инженеры Toyota ориентируются на передовые технологии BYD, включая 1,5-литровый турбированный двигатель с КПД более 46% и запасом хода до 2100 км.
Хотя коэффициент полезного действия (КПД) у двигателя Toyota ниже — 41%, предполагается, что запас хода нового гибрида Corolla составит не менее 2000 км. Также будет улучшена аэродинамика модели, что станет возможным благодаря более компактному мотору и его низкому расположению в моторном отсеке. Выход на глобальный рынок нового поколения Toyota Corolla ожидается в 2026 году.
Toyota Corolla (яп. トヨタ・カローラ, Тойота Королла) — автомобиль, выпускаемый компанией Toyota. Появившись в 1966 году, он к 1997 стал одним из самых продаваемых автомобилей в истории. С 1968 года в производство была запущена модель Toyota Sprinter, которая представляла собой более скромную версию автомобиля, продававшуюся только на территории Японии. По данным «Книги рекордов Гиннесса», к 2005 году во всём мире было продано свыше 30 миллионов автомобилей Corolla. В 2006 году названию Corolla исполнилось 40 лет, в течение которых сменилось десять поколений Toyota Corolla, а общий объём выпуска достиг отметки в 35 миллионов. К июлю 2013 года было продано более 40 миллионов автомобилей модели Corolla.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.