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Новая Toyota Corolla 2026 года: гибридные технологии и улучшенная аэродинамика

1:26
Авто

Актуальное поколение Toyota Corolla дебютировало в 2018 году, и теперь ожидается не просто рестайлинг, а полностью новая генерация модели. Как сообщает портал BestCar, основное внимание при разработке новой Corolla будет уделено топливной экономичности.

Новая Toyota Corolla 2026 года: гибридные технологии и улучшенная аэродинамика
Фото: Wikipedia by Aero777, CC BY-SA 3.0

Ожидается, что базовая версия новой Corolla получит двигатель объемом 1,5 литра, представленный в мае 2024 года, с мощностью 130 л. с., а топовая версия будет оснащена двигателем мощностью 180 л. с. Этот мотор также станет основой для гибридной силовой установки. Инженеры Toyota ориентируются на передовые технологии BYD, включая 1,5-литровый турбированный двигатель с КПД более 46% и запасом хода до 2100 км.

Хотя коэффициент полезного действия (КПД) у двигателя Toyota ниже — 41%, предполагается, что запас хода нового гибрида Corolla составит не менее 2000 км. Также будет улучшена аэродинамика модели, что станет возможным благодаря более компактному мотору и его низкому расположению в моторном отсеке. Выход на глобальный рынок нового поколения Toyota Corolla ожидается в 2026 году.

Уточнения

Toyota Corolla (яп. トヨタ・カローラ, Тойота Королла) — автомобиль, выпускаемый компанией Toyota. Появившись в 1966 году, он к 1997 стал одним из самых продаваемых автомобилей в истории. С 1968 года в производство была запущена модель Toyota Sprinter, которая представляла собой более скромную версию автомобиля, продававшуюся только на территории Японии. По данным «Книги рекордов Гиннесса», к 2005 году во всём мире было продано свыше 30 миллионов автомобилей Corolla. В 2006 году названию Corolla исполнилось 40 лет, в течение которых сменилось десять поколений Toyota Corolla, а общий объём выпуска достиг отметки в 35 миллионов. К июлю 2013 года было продано более 40 миллионов автомобилей модели Corolla.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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