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Россияне тратят до 20 тысяч рублей на подготовку авто к зиме: что важно учесть

2:32
Авто

Россияне в среднем тратят 20 тысяч рублей на подготовку своих автомобилей к зиме. Согласно опросу, проведенному Авито Рекламой и Авито Товарами среди 5 000 владельцев автомобилей, почти половина из них (48%) планируют завершить подготовку до первых холодов, к концу октября.

Россияне тратят до 20 тысяч рублей на подготовку авто к зиме: что важно учесть
Фото: United States Army by Staff Sgt. Kassidy Snyder, PDM

Среди автовладельцев мужчины составляют 56%, тогда как доля женщин — 46%. Чаще всего за рулем можно встретить людей в возрасте от 25 до 34 лет (54%) и от 35 до 44 лет (56%).

Основной шаг в подготовке к зиме — замена летних шин на зимние, об этом сообщили 79% респондентов. Также более половины участников опроса отметили важность смены жидкости для стеклоомывателя (54%) и замены масла в двигателе или коробке передач (53%). Около 39% планируют проверить работу аккумулятора, 28% собираются сменить дворники, а 27% пройти диагностику системы отопления.

Важным моментом подготовки является и защита от непогоды: 25% респондентов намерены приобрести щетки для очистки снега и скребки для льда, 17% — лопаты для уборки снега. Информацию о новых товарах для автомобилей россияне получают чаще всего от знакомых (56%) и из рекламы на классифайдах и маркетплейсах (25%).

Что касается расходов, 28% россиян в прошлом году потратили до 10 000 рублей на подготовку автомобиля к зиме, 24% — до 20 000 рублей. Женщины потратили в среднем больше мужчин — 22 651 рубль против 17 593 рублей. При этом 17% респондентов отметили, что их расходы достигли 30 000 рублей, а 9% потратили до 40 000 рублей. Примерно 6% заплатили около 50 000 рублей, а 4% — еще больше.

Почти половина автовладельцев (49%) предпочитают покупать автомобильные товары в офлайн-магазинах, тогда как 39% делают это через интернет-магазины. 12% россиян планируют приобрести принадлежности для подготовки автомобиля к зиме через платформы объявлений.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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