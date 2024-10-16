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Российский автодилер предлагает эксклюзивный Audi RS 7 под заказ

1:08
Авто

Один из российских автодилеров предлагает уникальную возможность приобрести новый "заряженный" лифтбек Audi RS 7 без пробега, доступный под заказ. Объявление о продаже этого немецкого автомобиля появилось на одном из популярных классифайдов.

Российский автодилер предлагает эксклюзивный Audi RS 7 под заказ
Фото: Wikipedia by Nimda01, CC BY-SA 4.0

Речь идет о модели 2023 года в исполнении Sport quattro, оснащенной 4,0-литровым бензиновым турбированным двигателем V8. Этот мощный мотор развивает 600 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода quattro.

Динамика автомобиля впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Стоимость Audi RS 7 составляет 27 млн 599 тыс. рублей. Автодилер готов доставить автомобиль в любую точку России.

Уточнения

С хетчбэками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбэк (от англ. liftback — поднимающаяся задняя часть). Особенность последнего — в более длинном заднем свесе, по длине которого лифтбэк соответствует седану или универсалу, но отличается от последнего покатой или ступенчатой задней стенкой кузова и менее выраженной ориентацией на перевозку грузов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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