Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Медицина на высоте: тюменские врачи вернули к жизни женщину после клинической смерти
Учёные нашли ключ к долголетию: препарат, который замедляет старение
Россиян ждёт подорожание крепкого алкоголя
Как избежать травм в зале: топ-3 опасных упражнения для новичков
Овечкин достиг исторического рубежа: 700 голов и 700 передач в НХЛ
Остановить старение мозга можно: найден белок, ответственный за снижение нейрогенеза
Как определить возраст собаки: секреты, которые должен знать каждый владелец
Черное море дешевеет: туры в Сочи падают в цене на 10%

Где в России меньше всего аварий: лидеры и аутсайдеры по ДТП

1:56
Авто

С января по сентябрь 2024 года в России зафиксировано 96,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Как сообщают автоэксперты со ссылкой на данные Госавтоинспекции, количество ДТП с пострадавшими снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Где в России меньше всего аварий: лидеры и аутсайдеры по ДТП
Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

За этот период число погибших в авариях увеличилось на 0,6%, достигнув 10,4 тысяч человек, тогда как количество раненых уменьшилось на 2,5% — до 120 тысяч. Наиболее распространённые типы аварий: столкновения (43,2 тысячи), наезды на пешеходов (23,1 тысячи) и съезды с дорог (9,7 тысячи). Редкими видами ДТП остаются наезды на гужевой транспорт (6 случаев) и на животных (665 случаев), при этом число аварий с животными выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается рост аварий из-за технической неисправности автомобилей на 25,7% и увеличение ДТП с опрокидываниями на 17,1%. В то же время количество аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 12,9%, а число случаев отказа от медосвидетельствования — на 0,7%.

По числу ДТП лидируют Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Краснодарском крае, Московской и Ростовской областях. Наименьшее число ДТП зарегистрировано на Чукотке, в Ненецком автономном округе и в Чечне.

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России
Экономика и бизнес
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Дочь Клинта Иствуда арестовали из-за нападения на возлюбленного
Где в России меньше всего аварий: лидеры и аутсайдеры по ДТП
Тромбы под наблюдением: два ключевых сигнала, которые нельзя игнорировать
Быстрый ужин с лисичками: рецепт с пастой и сливочным маслом
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Секретный космический самолет выполнит рискованный манёвр в атмосфере Земли
Как очистить экран ноутбука без специальных чистящих средств: простой способ
Эмбарго не мешает ЕС закупать российское топливо рекордными объёмами
Агутин, Баста и Руки Вверх! являются лидерами по продажам в декабре — продюсер
Советы садоводам: выращивание разных видов гладиолусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.