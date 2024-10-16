Где в России меньше всего аварий: лидеры и аутсайдеры по ДТП

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С января по сентябрь 2024 года в России зафиксировано 96,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Как сообщают автоэксперты со ссылкой на данные Госавтоинспекции, количество ДТП с пострадавшими снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

За этот период число погибших в авариях увеличилось на 0,6%, достигнув 10,4 тысяч человек, тогда как количество раненых уменьшилось на 2,5% — до 120 тысяч. Наиболее распространённые типы аварий: столкновения (43,2 тысячи), наезды на пешеходов (23,1 тысячи) и съезды с дорог (9,7 тысячи). Редкими видами ДТП остаются наезды на гужевой транспорт (6 случаев) и на животных (665 случаев), при этом число аварий с животными выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается рост аварий из-за технической неисправности автомобилей на 25,7% и увеличение ДТП с опрокидываниями на 17,1%. В то же время количество аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 12,9%, а число случаев отказа от медосвидетельствования — на 0,7%.

По числу ДТП лидируют Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Краснодарском крае, Московской и Ростовской областях. Наименьшее число ДТП зарегистрировано на Чукотке, в Ненецком автономном округе и в Чечне.

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.



