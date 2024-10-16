Автокредиты растут несмотря на высокую ставку: что способствует спросу

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Несмотря на увеличение ключевой ставки, рынок автокредитов на новые и подержанные легковые автомобили продолжает демонстрировать рост в этом году. Эксперты компании "Рольф" сообщили, что доля кредитных покупок подержанных автомобилей выросла с 38% в прошлом году до 46% за первые девять месяцев текущего года.

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Рост объема автокредитов напрямую влияет на увеличение продаж страховых продуктов, в частности полисов КАСКО для автомобилей с пробегом, доля которых достигла 55%. При этом средняя стоимость автомобилей выросла в два раза. Самыми популярными марками среди автомобилей с пробегом, купленных в кредит в 2024 году, стали Kia, BMW и Mercedes-Benz.

Директор департамента продаж финансовых услуг "Рольф" Ольга Бойко, отметила, что росту числа автокредитов способствуют несколько факторов. Во-первых, автомобильные компании предлагают специальные условия, такие как сниженная процентная ставка, нулевой первоначальный взнос и длительные сроки кредита, что делает этот инструмент особенно привлекательным.

Кроме того, Бойко подчеркнула, что рост доходов населения и рекордно низкий уровень безработицы в стране также положительно влияют на спрос на автокредиты. Не стоит забывать и о повышении утильсбора с 1 октября, что ускорило принятие решений о покупке автомобиля.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.



