Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему

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Вибрация руля при торможении авто может быть признаком мелкой поломки или опасной неисправности. В любом случае решить проблему нужно как можно раньше. Autonews. ru рассказал, почему возникает биение руля и как его устранить.

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Вибрация руля чаще всего возникает по следующим причинам:

Деформация тормозных дисков. Проблема решается их заменой или проточкой. Правда, последняя не всегда даёт 100%-ный эффект.

Подклинивающие тормозные суппорты/барабаны. Решение зависит от степени их износа и конкретной ситуации. Обычно помогает замена направляющих "пальцев" суппортов и резиновых элементов: внутреннего уплотнительного кольца поршня, пылезащитных манжет и т. д.

Неисправности в ходовой части, включая подвеску. Чаще всего виновниками биения становятся разбитые шаровые опоры и сайлентблоки крепления рычагов к кузову. Вопрос решается диагностикой и заменой/ремонтом неисправных элементов.

Выработка в ступичных подшипниках. Действия будут аналогичны предыдущему пункту.

Износ рулевого управления. Неисправными могут оказаться наконечники или сама рейка. Для ремонта последней часто используют ремкомплекты.

Дисбаланс колёс. Происходит, в частности, из-за кривизны дисков и резины. Решение: диагностика колёса и резины в шиномонтаже и при необходимости — балансировка.

Вибрация руля обычно не влияет на эффективность торможения, но ездить долго с такой проблемой не стоит. Лучше как можно скорее диагностировать и устранить поломку, чтобы избежать более масштабного и дорогого ремонта в будущем.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.



Вибра́ция (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — механические колебания.

