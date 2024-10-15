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Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему

1:51
Авто

Вибрация руля при торможении авто может быть признаком мелкой поломки или опасной неисправности. В любом случае решить проблему нужно как можно раньше. Autonews. ru рассказал, почему возникает биение руля и как его устранить.

Вибрация руля при торможении: почему возникает и как устранить проблему
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вибрация руля чаще всего возникает по следующим причинам:

  • Деформация тормозных дисков. Проблема решается их заменой или проточкой. Правда, последняя не всегда даёт 100%-ный эффект.
  • Подклинивающие тормозные суппорты/барабаны. Решение зависит от степени их износа и конкретной ситуации. Обычно помогает замена направляющих "пальцев" суппортов и резиновых элементов: внутреннего уплотнительного кольца поршня, пылезащитных манжет и т. д.
  • Неисправности в ходовой части, включая подвеску. Чаще всего виновниками биения становятся разбитые шаровые опоры и сайлентблоки крепления рычагов к кузову. Вопрос решается диагностикой и заменой/ремонтом неисправных элементов.
  • Выработка в ступичных подшипниках. Действия будут аналогичны предыдущему пункту.
  • Износ рулевого управления. Неисправными могут оказаться наконечники или сама рейка. Для ремонта последней часто используют ремкомплекты.
  • Дисбаланс колёс. Происходит, в частности, из-за кривизны дисков и резины. Решение: диагностика колёса и резины в шиномонтаже и при необходимости — балансировка.

Вибрация руля обычно не влияет на эффективность торможения, но ездить долго с такой проблемой не стоит. Лучше как можно скорее диагностировать и устранить поломку, чтобы избежать более масштабного и дорогого ремонта в будущем.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

Вибра́ция (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — механические колебания.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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