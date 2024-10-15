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На каких автомобилях ездил P. Diddy: пять любимых моделей скандального рэпера

Авто

Скандальный рэпер-миллиардер из США P. Diddy (Пи Дидди, настоящее имя - Шон Комбс), который обвиняется в изнасилованиях и торговле людьми, является большим любителем автомобилей. Autonews.ru провёл "ревизию" в гараже звезды и перечислил самые интересные модели.

На каких автомобилях ездил P. Diddy: пять любимых моделей скандального рэпера
Фото: commons.wikimedia.org by Ermell, CC BY-SA 4.0

Rolls-Royce Phantom Coupe

Четырёхместный белоснежный кабриолет Роллс-Ройс "Фантом" — один из фаворитов Комбса. Машина оснащена мощным двигателем V12 на 453 л. с. Максимальная скорость кабриолета - 250 км/ч, до первой сотни авто разгоняется за 5,8 секунд.

Lamborghini Gallardo

Итальянский суперкар с открытым верхом Пи Дидди использовал для личных поездок. Машина оснащена 5,2-литровым двигателем V10 на 560 л. с. и развивает скорость до 100 км/ч всего за 3,7 секунд. Пиковая скорость "Галлардо" - 325 км/ч.

Lincoln Navigator

Рэпер не скрывает страсть к большим американским внедорожникам и даже пытался стать одним из дизайнеров нового "Навигатора", но безуспешно. Пи Дидди утешился, обзаведясь внедорожником для личных нужд.

Cadillac Escalade

Мастхэв всех американских рэперов. Пи Дидди выделился из толпы коллег, оснастив свой кадиллак эксклюзивным тюнинг-обвесом и "фишками" в интерьере, выхлопной системе и тормозных механизмах.

Jeep Wrangler

Модель часто мелькала в клипах рэпера - за свою карьеру он успел сменить не одну такую машину. В коллекции рэпера побывали "Вранглеры" в трёх- и пятидверном исполнении.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.

Lamborghini Gallardo (gaʎˈʎardo, произн. гайярдо) — спорткар, выпускавшийся компанией Lamborghini c 2003 по 2013 год.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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