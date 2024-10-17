Опытные водители нашли 5 способов убрать шум от шипованных шин на ходу

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Если вы выбрали шипованные шины, будьте готовы к повышенному шуму от металлических шипов при движении по асфальту. Однако портал njcar.ru выделяет 5 эффективных способов, которые помогут справиться с этим раздражающим звуком, и которые активно используют опытные водители в России.

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Самое простое решение — отказаться от шипованных шин в пользу "липучек" на этапе покупки. Это действительно снижает шум, но для большинства регионов России шипованные шины остаются наиболее безопасным вариантом для зимних дорог.

Для тех, кто не готов жертвовать тишиной, существует несколько проверенных методов, которые помогают свести шум от шипов к минимуму.

Первый способ заключается в правильном выборе шин еще в магазине. Обратите внимание на жесткость резины и рисунок протектора. Чем тверже резина, тем больше шума она будет производить. Лучше выбирать покрышки с асимметричным рисунком протектора, которые могут снизить уровень шума.

Кроме того, на шинах есть маркировка, показывающая уровень шума в децибелах. Чем ниже этот показатель, тем тише будут шины.

Если шипованные покрышки уже установлены на автомобиль, не все потеряно. Одним из способов снизить шум является повышение давления в шинах на 0,2-0,4 атмосферы. Это поможет заметно уменьшить шум в салоне.

Также не забывайте про правильную регулировку схода-развала колес. Неправильные углы установки шин могут сделать шум от них сильнее.

Одним из самых эффективных решений остается установка шумоизоляции в колесные арки. Даже на дорогих автомобилях заводская защита колесных арок часто недостаточна, поскольку автомобили проектируются для регионов с более мягким климатом, где шипованные шины не используются.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

