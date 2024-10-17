Автоюрист назвал способ законно вернуть часть денег при покупке новой машины

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Планируя покупку нового автомобиля, стоит быть готовым к тому, что в автосалоне вам предложат платные дополнительные опции (так называемые "допы"). Это касается как покупок за наличные, так и приобретений в кредит. Столкнувшись с навязыванием допов, многие покупатели соглашаются на ненужные услуги, не зная, что их можно законно вернуть.

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Как отмечает автоюрист, есть способ вернуть деньги за навязанные опции, если действовать грамотно.

По российским законам автосалоны не имеют права заставлять клиентов покупать дополнительные услуги или отказывать в продаже автомобиля, если клиент не согласен на их установку. Нарушение этих правил может привести к ответственности для продавца. Клиент, в свою очередь, вправе потребовать возврат средств за навязанные услуги.

Конечно, полностью избежать временных и финансовых затрат в процессе возврата, скорее всего, не удастся, но при правильных действиях можно добиться компенсации от дилера.

Часто автосалоны получают значительную часть прибыли от продажи именно дополнительных услуг и аксессуаров, поэтому они стараются навязывать их покупателям.

Некоторые из предложенных опций действительно могут оказаться полезными, например, комплект зимней резины или антикоррозийная защита. Их можно рассмотреть как нужные инвестиции, особенно если они помогут сэкономить на дальнейшем обслуживании.

Однако если вам предлагают заведомо ненужные вещи, такие как тонировка или коврики, это можно смело отклонить. Дилер не вправе навязывать такие допы. У покупателя есть два варианта: либо отказаться от всех ненужных опций и настаивать на продаже автомобиля без них, либо согласиться и затем вернуть деньги через законные процедуры.

Ключевым шагом в борьбе за свои права станет обращение в прокуратуру или Роспотребнадзор для проведения проверки действий недобросовестного дилера. Чтобы вернуть средства, потребуется судебное разбирательство, но важна подготовка: сбор документальных доказательств, свидетельствующих об отказе дилера возвратить деньги, играет решающую роль в защите ваших прав.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

