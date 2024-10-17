Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основательница Wildberries рассказала о том, как у неё хотели отобрать бизнес
Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта
Признаки счастья у котов: учимся понимать любимцев
Дмитрий Исхаков устроил сыну Полины Гагариной необычную фотосессию
Как улучшить вкус любого супа
Учёные предложили лечить черепно-мозговые травмы красным светом
В России появилась первая социальная сеть для любителей собак
Осеннее спасение урожая: какими растворами обрабатывать грядки, чтобы избавиться от вредителей
Трихолог рассказала, что должно быть в рационе, чтобы волосы были красивыми и здоровыми

Автоюрист назвал способ законно вернуть часть денег при покупке новой машины

2:17
Авто

Планируя покупку нового автомобиля, стоит быть готовым к тому, что в автосалоне вам предложат платные дополнительные опции (так называемые "допы"). Это касается как покупок за наличные, так и приобретений в кредит. Столкнувшись с навязыванием допов, многие покупатели соглашаются на ненужные услуги, не зная, что их можно законно вернуть.

Автоюрист назвал способ законно вернуть часть денег при покупке новой машины
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Как отмечает автоюрист, есть способ вернуть деньги за навязанные опции, если действовать грамотно.

По российским законам автосалоны не имеют права заставлять клиентов покупать дополнительные услуги или отказывать в продаже автомобиля, если клиент не согласен на их установку. Нарушение этих правил может привести к ответственности для продавца. Клиент, в свою очередь, вправе потребовать возврат средств за навязанные услуги.

Конечно, полностью избежать временных и финансовых затрат в процессе возврата, скорее всего, не удастся, но при правильных действиях можно добиться компенсации от дилера.

Часто автосалоны получают значительную часть прибыли от продажи именно дополнительных услуг и аксессуаров, поэтому они стараются навязывать их покупателям.

Некоторые из предложенных опций действительно могут оказаться полезными, например, комплект зимней резины или антикоррозийная защита. Их можно рассмотреть как нужные инвестиции, особенно если они помогут сэкономить на дальнейшем обслуживании.

Однако если вам предлагают заведомо ненужные вещи, такие как тонировка или коврики, это можно смело отклонить. Дилер не вправе навязывать такие допы. У покупателя есть два варианта: либо отказаться от всех ненужных опций и настаивать на продаже автомобиля без них, либо согласиться и затем вернуть деньги через законные процедуры.

Ключевым шагом в борьбе за свои права станет обращение в прокуратуру или Роспотребнадзор для проведения проверки действий недобросовестного дилера. Чтобы вернуть средства, потребуется судебное разбирательство, но важна подготовка: сбор документальных доказательств, свидетельствующих об отказе дилера возвратить деньги, играет решающую роль в защите ваших прав.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность
Садоводство, цветоводство
Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность Аудио 
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Еда и рецепты
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Океанологи нашли фрагменты микропластика в выдыхаемом дельфинами воздухе
Опасность ночного света для здоровья: мнение эксперта
Три типа людей, которых кошки не переносят
Важные шаги по уходу за бузиной: от подкормки до обрезки
Прохор Шаляпин назвал два своих самых любимых фильма в едином жанре
Получается густой и наваристый суп: как приготовить идеальную мясную солянку
Учёные выяснили, чем опасна гипертония для дыхательной системы
Седые волосы как стильный акцент: как подчеркнуть свою индивидуальность
Парник или теплица: что выбрать для рассады и летних культур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.