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Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных

1:57
Авто

Дискуссии о том, что лучше — дизель или бензин, не теряют актуальности, хотя и стали менее напряженными. Но для России этот спор практически потерял смысл: легковые машины с дизельными двигателями продаются в столь малых количествах, что их можно назвать статистической погрешностью.

Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Фото: freepik.com by standret, PDM

Тем не менее у дизельных авто есть свои явные преимущества. Эксперт портала njcar.ru пояснил, в каких случаях бензиновые моторы уступают дизельным.

Главное преимущество дизеля — экономичность: он потребляет меньше топлива, особенно в городе, где можно сэкономить до 2-3 литров на каждые 100 км. Если вы часто выбираетесь за пределы города, где дороги не всегда покрыты асфальтом, дизельный двигатель с низкими оборотами и высоким крутящим моментом окажется весьма кстати. Хотя бензиновые моторы могут быть динамичнее, дизель не сильно уступает в этом аспекте для обычных поездок. Современные дизели уже давно перестали шуметь как тракторы, а в премиум-сегменте их звук едва уловим.

Кроме того, с экологической точки зрения дизель выигрывает — выбросы CO2 у него заметно ниже.

Однако есть и недостатки. Во-первых, дизельные машины часто дороже бензиновых на 100 тысяч рублей и больше, что оправдано только при активном использовании. Во-вторых, обслуживание дизельных агрегатов обойдется дороже. Зимой же дизельный двигатель нуждается в особом уходе: на морозе он может "застывать", что затрудняет запуск.

Иногда без автономного отопителя не обойтись.

В итоге этот спор остается вечным и зачастую сводится к личным предпочтениям, а не к техническим характеристикам. И хотя у дизеля есть свои плюсы, его выбор всегда будет зависеть от конкретных условий использования.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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