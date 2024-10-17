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Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью

Авто

Осенью, когда температура начинает опускаться ниже нуля, водители часто ограничиваются только базовыми мерами подготовки автомобиля к зиме: заменой шин, проверкой аккумулятора и добавлением жидкостей. Однако большинство из них забывают о важности смазки отдельных элементов автомобиля, что может привести к неприятным последствиям в холодное время года. Портал njcar.ru выделил пять ключевых мест, которые обязательно нужно смазать осенью, чтобы избежать поломок.

Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

К таким местам относятся уплотнители, дверные петли и замки. Сухая тефлоновая или силиконовая смазка может предотвратить обледенение уплотнителей и дверных механизмов, что особенно важно зимой. Например, если замки не обработать, их может заклинить, что усложнит доступ в салон или под капот.

Особое внимание стоит уделить боковым стеклам. Лед и грязь зимой могут привести к тому, что стекла начнут заедать и двигаться с усилием, из-за чего механизм подъёма быстро износится. Для предотвращения таких проблем следует нанести силиконовую смазку на направляющие стекол и удалить излишки. Эта простая процедура продлит срок службы стеклоподъемников и обеспечит плавное движение стекол.

Также рекомендуется обработать замок капота и петли лючка бензобака. Эти элементы особенно уязвимы зимой, когда на них оседает грязь, химикаты и влага. Если не смазать эти механизмы, они могут заклинить, что создаст дополнительные проблемы при эксплуатации автомобиля. Смазка предотвращает коррозию и заедание механизмов, что особенно важно для замка капота, поскольку он подвергается постоянному воздействию грязи и реагентов.

Таким образом, простая смазка ключевых элементов автомобиля может значительно облегчить его эксплуатацию зимой и предотвратить многие неприятные поломки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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