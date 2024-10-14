Инспекторы ГАИ стали чаще штрафовать владельцев старых автомобилей

В России инспекторы ГАИ стали чаще выписывать штрафы автовладельцам, транспортным средствам которых больше 10 лет. Об этому журналу Naavtotrasse рассказал представитель Госавтоинспекции.
Собеседник отметил, что в законе нет официальных ограничений для старых машин, но такие машины находятся под пристальным вниманием ГАИ. Владельцам "пожилых" авто рекомендуется тщательно следить за их техническим состоянием и оперативно устранять поломки, посоветовал инспектор. Если при проверке в машине обнаружатся дефекты, ГАИ выпишет штраф или отправит ТС на экспертизу, а иногда может потребоваться отмена регистрации автомобиля, предупредил он.
Кроме старых машин инспекторы ГАИ уделяют повышенное внимание машинам с механической трансмиссией, так как разрешение на управление таким ТС выдаётся не каждому водителю.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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