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Почему автомобили с классической АКПП гораздо надёжнее новых трансмиссий

2:16
Авто

Все больше автопроизводителей, включая китайские марки с мощными турбированными двигателями, оснащают свои модели роботизированными коробками передач и вариаторами CVT. Однако многие российские водители встречают эти технологии с осторожностью. Эксперт портала njcar. ru объяснил, почему роботы и вариаторы не стали популярными в России.

Почему автомобили с классической АКПП гораздо надёжнее новых трансмиссий
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Роботизированные трансмиссии делятся на два типа: с одним сцеплением и с двумя. Это по сути усовершенствованные механические коробки передач, где за смену передач и сцепление отвечает электроника, а не водитель. Трансмиссии с одним сцеплением считаются устаревшими — они могут откатываться на подъёмах и дергаться при переключении передач. В городских пробках такие коробки склонны к перегреву, что приводит к срабатыванию аварийного режима.

Роботы с двумя сцеплениями, хотя и более современные, также не сразу завоевали доверие водителей. Ранние версии часто подводили владельцев и требовали дорогого ремонта. Сегодняшние модификации с "мокрыми" и "сухими" сцеплениями стали плавнее, но их ресурс всё ещё уступает классическим АКПП.

С вариаторами (CVT) ситуация аналогична. Надёжные вариаторы встречаются в основном в японских автомобилях, тогда как китайские CVT оказались менее долговечными. Водители с такими коробками должны избегать резких ускорений, буксования в грязи или снегу и не могут буксировать прицепы.

Хотя новые автомобили с CVT или роботизированными трансмиссиями могут отработать гарантированный срок, после окончания гарантии риск поломок значительно возрастает. Ремонт таких коробок обходится дорого, поэтому при покупке подержанного авто с подобными трансмиссиями важно убедиться, что машина исправна и проходила обслуживание по регламенту.

Классические автоматические коробки передач (АКПП) остаются более надежными. Они не имеют строгих ограничений по нагрузке, требуют меньше обслуживания, а их ресурс может достигать 400-500 тысяч километров пробега.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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