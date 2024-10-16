3 способа продлить срок службы дворников и сэкономить на замене

Щетки стеклоочистителя, известные как "дворники", со временем теряют свою эффективность, что особенно заметно в осенний сезон, когда на стеклах появляются разводы. Портал njcar.ru поделился советами, как продлить срок службы дворников и минимизировать необходимость их замены.

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Основная причина износа щеток — потеря гибкости резины и упругости металлической конструкции, которая обеспечивает плотное прилегание щеток к стеклу. Пыль и песок, оседающие на стекле, создают абразив, который разрушает резину, особенно при работе щеток по сухому стеклу.

Вода в этом случае действует как смазка, и без нее износ ускоряется. Поэтому крайне важно не включать дворники, если на стекле нет влаги.

Одной из распространенных ошибок водителей является использование щеток для удаления наледи. Это приводит к быстрому износу, так как трение о лед разрушает резину. Чтобы избежать этого, необходимо сначала удалять лед ручным скребком, а уже затем использовать стеклоочистители.

Регулярная чистка щеток — важный шаг в уходе за ними. Со временем на резине скапливается грязь, которая ухудшает прилегание щеток к стеклу и снижает их эффективность. Для очистки щеток достаточно использовать чистую тряпку, смоченную в воде или незамерзающей жидкости, чтобы удалить налет.

Регулярная очистка может продлить срок службы дворников в два раза.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

