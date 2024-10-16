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Названы 35 автомобилей, которые максимально расходуют моторное масло

2:53
Авто

Современные бензиновые двигатели всё чаще демонстрируют тревожную тенденцию к повышенному расходу моторного масла. Портал njcar. ru провел исследование и определил 35 моделей автомобилей, склонных к повышенному "масложору". Лидерами по этому показателю оказались автомобили бренда Volkswagen и его дочерних компаний Audi и Skoda, а также корейских производителей Kia и Hyundai.

Названы 35 автомобилей, которые максимально расходуют моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Возглавляют рейтинг двигатели серии EA888 от Volkswagen с объемом 1,8 и 2,0 литра. Эти турбированные моторы устанавливаются на популярные модели, такие как Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Jetta, а также Skoda Yeti, Superb и Octavia. Проблема заключается в повышенном расходе масла на этих двигателях, что особенно заметно после нескольких лет эксплуатации.

Audi также сталкивается с проблемой чрезмерного расхода масла на двигателе серии EA837 объемом 3,0 литра, выпущенном в 2008 году. Основная причина заключается в износе стенок цилиндров и накоплении углеродистых отложений на поршневых кольцах, что приводит к нарушению герметичности двигателя. Эти двигатели устанавливались на Audi A6, A7 и Q7.

Не отстают и двигатели BMW серий N45 и N46, которые начинают "пожирать" масло после 70-80 тысяч километров пробега. Проблемы с этими моторами встречаются у владельцев BMW 1-Series, 3-Series, 5-Series, X3 и X1, выпущенных с 2003 по 2011 годы.

Даже Toyota не избежала этой проблемы. Двигатель 1ZZ-FE объемом 1,8 литра, который устанавливался на такие модели как Toyota Corolla, RAV4, Celica, Avensis, а также на Pontiac Vibe, также страдает от повышенного расхода масла.

Корейские производители Kia и Hyundai оказались в числе аутсайдеров с двигателями серий G4KD и G4NA объемом 2,0 литра. Эти моторы устанавливались на модели Kia Sportage, Soul, Cerato, Optima, Ceed, а также Hyundai Tucson, Creta, Elantra и Sonata. На пробеге в 80-120 тысяч километров на стенках цилиндров могут возникать задиры, что приводит к усиленному расходу масла и ускоренному износу двигателя.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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