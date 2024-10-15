Алкотестер показал наличие алкоголя, но водитель не пил: вот что нужно сказать ГАИ

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Часто сотрудники ДПС подозревают водителей в употреблении алкоголя. Если у полицейского возникают сомнения — будь то запах алкоголя, неуверенная походка, запинания в речи или покраснение лица — он может предложить пройти тест на алкоголь. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, как трезвому водителю лучше поступить в такой ситуации.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Главное правило — проверка должна проходить по закону: с записью на видео или в присутствии двух понятых. Алкотестер должен быть исправен, а насадки стерильны и одноразовы.

Если водитель соглашается на проверку, и прибор показывает превышение допустимого уровня алкоголя (более 0,16 мг на литр воздуха), а водитель уверен в своей трезвости, нужно требовать повторного теста. Возможны ошибки техники или человеческий фактор.

Важно контролировать процесс: следите, чтобы мундштук распаковывали при вас, просите документы на прибор и проверьте дату его последней калибровки. Эти данные могут пригодиться, если результат придется оспаривать.

Если повторная проверка также покажет наличие алкоголя, не стоит паниковать. Требуйте медицинское освидетельствование в клинике. В случае несогласия с результатом теста на месте обязательно укажите это в протоколе.

Полицейский обязан оформить акт, подписанный двумя понятыми, или зафиксировать все на видео. Водитель и инспектор направляются в медицинское учреждение, где будут проведены дополнительные тесты.

Медицинская проверка включает анализ крови и мочи. Повторный тест на алкоголь в дыхании проводится через 20 минут, и если снова будет выявлено превышение, водитель может потребовать анализы крови и мочи. Все обследования фиксируются в протоколе, где водитель может выразить свое мнение о результатах.

Если есть сомнения в качестве медицинского обследования, важно успеть пройти независимую проверку в течение двух часов. В противном случае результаты не будут приняты в суде.

Отказ от освидетельствования может повлечь за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

