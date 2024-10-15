Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гулять с собакой в плохую погоду: мнение ветеринара
Названы 7 причин, почему МКПП намного выгоднее автомата
Международные соглашения: Макрон призывает Нетаньяху к соблюдению решений ООН
Опасные продукты для людей с ишемической болезнью сердца
Складская недвижимость в России: спрос растёт, но отрасль сталкивается с трудностями
Эксперт: увеличение закупок газа из России не повлечёт рисков для Венгрии
Как приготовить идеальный гороховый суп: неожиданный ингредиент, который вас удивит
Топ мифов о кошках: правда или вымысел?
Фитнес-тренер рекомендует: лучшее упражнение для суставов

Алкотестер показал наличие алкоголя, но водитель не пил: вот что нужно сказать ГАИ

2:24
Авто

Часто сотрудники ДПС подозревают водителей в употреблении алкоголя. Если у полицейского возникают сомнения — будь то запах алкоголя, неуверенная походка, запинания в речи или покраснение лица — он может предложить пройти тест на алкоголь. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, как трезвому водителю лучше поступить в такой ситуации.

Алкотестер показал наличие алкоголя, но водитель не пил: вот что нужно сказать ГАИ
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Главное правило — проверка должна проходить по закону: с записью на видео или в присутствии двух понятых. Алкотестер должен быть исправен, а насадки стерильны и одноразовы.

Если водитель соглашается на проверку, и прибор показывает превышение допустимого уровня алкоголя (более 0,16 мг на литр воздуха), а водитель уверен в своей трезвости, нужно требовать повторного теста. Возможны ошибки техники или человеческий фактор.

Важно контролировать процесс: следите, чтобы мундштук распаковывали при вас, просите документы на прибор и проверьте дату его последней калибровки. Эти данные могут пригодиться, если результат придется оспаривать.

Если повторная проверка также покажет наличие алкоголя, не стоит паниковать. Требуйте медицинское освидетельствование в клинике. В случае несогласия с результатом теста на месте обязательно укажите это в протоколе.

Полицейский обязан оформить акт, подписанный двумя понятыми, или зафиксировать все на видео. Водитель и инспектор направляются в медицинское учреждение, где будут проведены дополнительные тесты.

Медицинская проверка включает анализ крови и мочи. Повторный тест на алкоголь в дыхании проводится через 20 минут, и если снова будет выявлено превышение, водитель может потребовать анализы крови и мочи. Все обследования фиксируются в протоколе, где водитель может выразить свое мнение о результатах.

Если есть сомнения в качестве медицинского обследования, важно успеть пройти независимую проверку в течение двух часов. В противном случае результаты не будут приняты в суде.

Отказ от освидетельствования может повлечь за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Стали известны новые детали о переданной Путиным под госуправление компании "Главпродукт"
Спасти растения от засухи: эксперт рассказал, как дачникам Московского региона пережить сухую осень
Диетолог назвал полезный для сердца продукт
Чем опасны филлеры: что делать при осложнениях после процедуры
Исследование: не всегда стоит флиртовать, чтобы сохранить отношения
Как экономить на моторном масле и фильтрах без ущерба для автомобиля
Уехавший из России популярный комик, выступавший на Первом канале, раскрыл свой многомиллионный заработок
Председатель СНТ: как решить проблему с мусором на дачах раз и навсегда
Лучшие органические подкормки: без химии, но с отличным урожаем
Учёные представили хлеб, который помогает при онкологических заболеваниях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.