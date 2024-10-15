Что важно знать при выборе зимних шин: от шипов до состава резины

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Ассортимент зимних шин на российском рынке значительно изменился за последние годы: появились новые бренды, а многие знакомые марки ушли. В беседе с "Известиями" владелец и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев поделился советами по выбору зимних шин.

Фото: wikimedia by Ken T1381, CC BY-SA 3.0

"Шины — это в первую очередь безопасность, ваша жизнь и жизнь пассажиров. Сцепление, управляемость и тормозной путь — всё это значительно лучше на качественной резине по сравнению с бюджетными шинами. Бюджетные шины обычно имеют меньше шипов", — отметил Николай Погуляев.

Эксплуатация автомобиля зимой гораздо сложнее из-за гололёда, снега и метелей, что требует повышенного качества шин. Эксперт обратил внимание на риск, связанный с малоизвестными брендами, чьи шины могут быть ошипованы вручную, что ведёт к неравномерной установке шипов. Он порекомендовал покупать шины в офлайн-магазинах, чтобы тщательно осмотреть товар.

Погуляев также подчеркнул, что более тяжелые шины вызывают усиленное трение и ускоренный износ, а также увеличивают тормозной путь автомобиля. Дополнительная нагрузка ложится на подшипники, стойки и другие компоненты машины.

По мнению эксперта, китайские премиальные бренды предлагают качество, сравнимое с европейскими и японскими марками среднего сегмента. Цены на качественные китайские шины близки к стоимости шин корейских и японских производителей. Однако дешевую резину придётся менять в два раза чаще, чем премиальную.

Премиальные шины содержат больше дорогого натурального каучука, что улучшает сцепление с дорогой и замедляет износ. Такие бренды также разрабатывают собственные технологии и типы шипов.

Если бюджет ограничен, Погуляев советует обратить внимание на шины среднего сегмента с клиновым рисунком, который оптимален для зимы. Также эксперт рекомендовал не ориентироваться на шумность шин: любая шипованная резина будет шумнее летней. Он также посоветовал выбирать более узкие зимние шины, так как это улучшает сцепление с дорогой. Важны не размеры шипов, а их количество, рисунок протектора и состав резины.

Уточнения

Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.



