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Осенние дожди и зимние заморозки: как адаптировать стиль вождения

1:12
Авто

С наступлением осенне-зимнего сезона риск аварий на дорогах резко возрастает, особенно в периоды резкого понижения температуры, осадков или тумана. В связи с этим водителям необходимо оперативно реагировать на меняющиеся дорожные условия и адекватно их оценивать при управлении автомобилем. Об этом напомнили в ГАИ МВД России.

Осенние дожди и зимние заморозки: как адаптировать стиль вождения
Фото: commons.wikipedia.org by Awaiskhan65

Заместитель начальника отдела пропаганды ГАИ МВД РФ Антон Белан отметил, что резкие перемены погоды и времени года могут затруднить адаптацию водителей к новым дорожным условиям, что требует максимально безопасного стиля вождения для всех участников движения.

В ГАИ также подчеркнули важность соблюдения безопасной скорости, дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В непогоду дистанцию между автомобилями рекомендуется увеличить как минимум на треть, а сигналы о маневрах подавать заранее. Важно помнить об обязательном использовании ближнего света фар как днем, так и ночью. Подготовку к заморозкам следует начинать с замены летних шин на зимние.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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