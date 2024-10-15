Почему Toyota Sequoia и Land Cruiser остаются лидерами по надежности

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Эксперт компании Expocar Александр Ковалев рассказал, какие внедорожники можно считать "вечными" благодаря их надежности.

Фото: Wikipedia by Blueck, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, самые надежные внедорожники чаще всего производятся японскими марками. Одним из лидеров по надежности является Toyota Sequoia, которая была создана для американского рынка. Особенно хорошо себя зарекомендовало второе поколение этой модели, тогда как третье поколение пока слишком новое для объективной оценки.

Кроме того, у Toyota также есть проверенные временем внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150. Эти модели славятся своей простой и надежной конструкцией, выносливой подвеской и неприхотливыми двигателями.

Еще один пример "вечного" внедорожника — Mitsubishi Pajero, который построен по аналогичным принципам: надежность и простота конструкции. Однако у Pajero могут возникать проблемы с коррозией рамы и кузова.

Заслуживает внимания и китайский внедорожник Haval H9 первой генерации. За девять лет на российском рынке он продемонстрировал высокую стойкость к коррозии и долговечность подвески. Основные проблемы этого автомобиля касаются электрики, отметил эксперт.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.



