Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские зимние шины: стоит ли экономить на безопасности зимой
Катя Лель пошла на примирение с тяжелобольным Отаром Кушанашвили
Прорыв в фармакологии: российские ученые разработали инновационный метод синтеза лекарственных молекул
На Камчатке нашли лодку с единственным выжившим, который дрейфовал в море 2 месяца
Актёр Никита Джигурда заявил, что Никита Кологривый — его внук
Тайский антистресс-массаж: как снизить выпадение волос через расслабление
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец
Кошки и их мистическая связь с человеческой душой
Какая рыба токсична и почему от нее лучше отказаться: мнение эксперта

Как изменится Chery Tiggo 4 Pro: новый дизайн и мощный двигатель

0:57
Авто

Chery Tiggo 4 Pro является одним из самых популярных автомобилей на российском рынке, и китайский бренд поделился с изданием Autonews. ru информацией о том, когда появится обновленная версия кроссовера.

Как изменится Chery Tiggo 4 Pro: новый дизайн и мощный двигатель
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Пресс-служба марки сообщила, что обновленный компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro будет представлен в России либо в конце 2024 года, либо в самом начале 2025 года. Основные изменения коснутся дизайна и силового агрегата — новинка получит более мощный двигатель.

Внешний облик нового Tiggo 4 Pro будет повторять дизайн старших моделей, таких как Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, которые уже представлены в России. Среди отличительных черт обновленного кроссовера — узкие передние фары и новая радиаторная решетка с хромированными элементами в виде ромбов.

Уточнения

Chery Tiggo — компактный кроссовер, выпускаемый компанией Chery.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Банки
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Аудио 
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Еда и рецепты
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса Аудио 
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны Любовь Степушова Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Последние материалы
Стоимость новогодних корпоративов в России взлетела на 30%
Осторожнее с помидорами: когда любимый овощ может навредить здоровью
Лолита Милявская рассказала, на чём никогда не экономит
Диетолог рассказала, какие снеки полезны для фигуры
Чехия не спешит отказываться от импорта российской нефти
На юго-западе Москвы прогремел взрыв автомобиля
Как изменится Chery Tiggo 4 Pro: новый дизайн и мощный двигатель
Музыкальный продюсер назвал причину тайных выступлений Кристины Орбакайте на корпоративах
Поздняков планирует уйти с поста президента Олимпийского комитета России
Рэпер Натан оправдал свою интрижку с блогером Лерчек шизофренией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.