Как изменится Chery Tiggo 4 Pro: новый дизайн и мощный двигатель

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Chery Tiggo 4 Pro является одним из самых популярных автомобилей на российском рынке, и китайский бренд поделился с изданием Autonews. ru информацией о том, когда появится обновленная версия кроссовера.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Пресс-служба марки сообщила, что обновленный компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro будет представлен в России либо в конце 2024 года, либо в самом начале 2025 года. Основные изменения коснутся дизайна и силового агрегата — новинка получит более мощный двигатель.

Внешний облик нового Tiggo 4 Pro будет повторять дизайн старших моделей, таких как Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, которые уже представлены в России. Среди отличительных черт обновленного кроссовера — узкие передние фары и новая радиаторная решетка с хромированными элементами в виде ромбов.

Уточнения

Chery Tiggo — компактный кроссовер, выпускаемый компанией Chery.



