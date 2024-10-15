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Какие автомобили предпочитают покупать на Ozon: анализ покупательской активности

1:32
Авто

27 сентября 2023 года Ozon запустил собственный автомобильный маркетплейс. Изначально платформа предлагала автомобили марки Chery, но спустя год на ней представлены уже около 40 брендов и более 47 дилеров.

Какие автомобили предпочитают покупать на Ozon: анализ покупательской активности
Фото: commons.wikimedia.org by Mayyskiyysergeyy, CC BY-SA 4.0

Марочное распределение автомобилей на площадке выглядит следующим образом: на Chery приходится 27% ассортимента, на OMODA — 12%, а на JAECOO — 17%. Недавно на платформе появились предложения по марке Lada, которая занимает 11%. Также представлены бренды Geely (11%), Exeed (7%), XCITE (5%), Haval, Aito, Jetour и JAC (по 2% каждый).

За год работы через Ozon было заказано более 600 автомобилей, из них 100 — в сентябре 2024 года. Примечательно, что за весь этот период не было ни одного возврата. Эти данные были озвучены на форуме автобизнеса "CarX — 2024" Алексеем Махмудовым (Ozon Авто).

Анализируя портрет покупателей автомобилей на Ozon, выяснилось, что 71% клиентов — мужчины. Наибольший спрос на автомобили наблюдается в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

Больше всего автомобилей через Ozon за прошедший год реализовали те бренды, которые первыми вышли на платформу: лидируют Chery, OMODA и JAECOO.

Уточнения

Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Помимо торговой площадки, компания развивает экспресс-доставку товаров повседневного спроса Ozon fresh, доставку товаров из-за рубежа Ozon Global, финансовые сервисы от Ozon Банк, а также бронирование авиа и железнодорожных билетов, отелей и туров Ozon Travel. Компания работает в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Турции, Узбекистане, Грузии и Азербайджане.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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