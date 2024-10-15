Как изменились цены на кузовные детали для BMW, Lada и Mercedes-Benz

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В 2024 году наиболее значительное повышение цен на кузовные детали, такие как фары и стекла, наблюдается у автомобилей европейских марок, включая BMW, Skoda и Volkswagen. В то же время цены на запчасти для Mazda, Chery и Changan остаются стабильными, как показывают данные мониторинга компании "Росгосстрах" по выплатам за ремонт по каско.

Мониторинг охватывал оригинальные запчасти, которые чаще всего требуют замены после ДТП, такие как лобовые стекла, фары, бамперы, крылья и капоты. С января по август 2024 года стоимость ремонта автомобилей BMW увеличилась на 21%, для Skoda — на 12,3%, а для Volkswagen — на 10,3%. Запчасти для Mercedes-Benz подорожали на 5,1%, а для Audi — на 2%.

Среди китайских марок рост цен на кузовные детали отмечен у Haval (9,8%) и Exeed (7,8%). В сегменте корейских автомобилей Hyundai показала удорожание на 9,8%, среди японских марок рост цен был зафиксирован у Lexus (10,2%) и Toyota (9,6%). Запчасти для автомобилей Lada подорожали на 10%, что превышает рост цен в 2023 году, когда он составил 7,6%.

Эксперты "Росгосстраха" отметили, что у Lexus и Toyota наблюдается наиболее равномерное повышение цен, в то время как у других марок ценовые колебания могут быть значительными: некоторые запчасти остаются стабильными, а другие подорожали многократно. Среди конкретных деталей наибольшее удорожание продемонстрировали передний бампер на Haval Joulion (+114,2%), фары на Hyundai Solaris (+109,8%), передние бамперы на Skoda Karoq (+92,8%) и Volkswagen Touareg (+77,7%). Также значительно подорожало переднее левое крыло на Mercedes-Benz C-Klasse (+59,9%).

Уточнения

Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.

В страховании каско активно используются различные виды франшизы, часто правилами страхования предусматривается возможность абандона.



