Infiniti отзывает внедорожники QX80 из-за проблем с камерой заднего вида

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Третье поколение внедорожника Infiniti QX80 дебютировало на глобальном рынке в марте 2024 года, первые клиенты начали получать свои автомобили в июле. Однако вскоре после начала продаж стартовала отзывная кампания.

Фото: wikimedia by Bull-Doser, PDM

Причиной отзыва стала неисправность камеры заднего вида, которая может не работать при включении реверса. Согласно федеральным стандартам безопасности США, камера заднего вида должна функционировать в любом случае, поэтому компании Infiniti пришлось приостановить отгрузки автомобилей до устранения этого дефекта.

Проблема затронула 3 320 внедорожников QX80, на всех потребуется переустановить программное обеспечение, что займет около 30 минут на каждую машину. В сентябре 2024 года компания уже исправила проблему на новых автомобилях в дилерских центрах, а с ноября начнется приглашение владельцев ранее проданных машин на внеплановое обслуживание.

Инженеры установили, что дефект проявляется после холодного пуска и является "плавающим". Ранее сообщалось, что в России можно приобрести новый Infiniti QX80 за 16,5 млн рублей.

Уточнения

Infiniti QX — полноразмерный внедорожник (до 2003 — среднеразмерный) класса люкс компании Infiniti. До 2010 г. являлся аналогом Nissan Armada; новое поколение имеет общую платформу с Nissan Patrol Z62. Выпускается в США с 2004 года. С 2007 года официально продается в России (только полноприводная модификация).



