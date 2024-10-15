Infiniti отзывает внедорожники QX80 из-за проблем с камерой заднего вида

Третье поколение внедорожника Infiniti QX80 дебютировало на глобальном рынке в марте 2024 года, первые клиенты начали получать свои автомобили в июле. Однако вскоре после начала продаж стартовала отзывная кампания.
Причиной отзыва стала неисправность камеры заднего вида, которая может не работать при включении реверса. Согласно федеральным стандартам безопасности США, камера заднего вида должна функционировать в любом случае, поэтому компании Infiniti пришлось приостановить отгрузки автомобилей до устранения этого дефекта.
Проблема затронула 3 320 внедорожников QX80, на всех потребуется переустановить программное обеспечение, что займет около 30 минут на каждую машину. В сентябре 2024 года компания уже исправила проблему на новых автомобилях в дилерских центрах, а с ноября начнется приглашение владельцев ранее проданных машин на внеплановое обслуживание.
Инженеры установили, что дефект проявляется после холодного пуска и является "плавающим". Ранее сообщалось, что в России можно приобрести новый Infiniti QX80 за 16,5 млн рублей.
Infiniti QX — полноразмерный внедорожник (до 2003 — среднеразмерный) класса люкс компании Infiniti. До 2010 г. являлся аналогом Nissan Armada; новое поколение имеет общую платформу с Nissan Patrol Z62. Выпускается в США с 2004 года. С 2007 года официально продается в России (только полноприводная модификация).
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