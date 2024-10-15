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Почему Toyota Camry остается самым востребованным седаном на вторичном рынке

1:37
Авто

Аналитики составили рейтинг самых популярных седанов на вторичном рынке России. В сентябре 2024 года через платформу было проверено 141 871 автомобиль, из которых 47 551 — седаны, что составляет 33,7% от общего числа проверенных машин за этот период.

Почему Toyota Camry остается самым востребованным седаном на вторичном рынке
Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

В ТОП-10 самых востребованных седанов вошли:

  1. Toyota Camry — 4 304 авто;
  2. Ford Focus — 2 514 авто;
  3. Hyundai Solaris — 2 052 авто;
  4. Lada Granta — 1 980 авто;
  5. Kia Rio — 1 912 авто;
  6. Volkswagen Polo — 1 536 авто;
  7. BMW 5 series — 1 266 авто;
  8. Lada Priora — 1 218 авто;
  9. Mercedes Benz E Class — 1 201 авто;
  10. Lada Vesta — 1 073 авто.

Лидерами по количеству автомобилей с кузовом седан стали следующие марки: Lada (8 132 авто), Toyota (7 579 авто), Kia (3 547 авто), Hyundai (3 516 авто), и Mercedes-Benz (3 114 авто).

Руководитель "Союза профессионалов авторынка" и эксперт с 20-летним опытом Вадим Адиев, отмечает, что седаны выделяются своей трехобъемной конструкцией, где подкапотное пространство, салон и багажник разделены на три отдельные зоны.

Уточнения

Седа́н - закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона (на ранних автомобилях багажник обычно имел вид прикреплённого к задней стенке кузова чемодана-кофра или отсутствовал), без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя (например, ЗИМ или "Чайка" ГАЗ-14) рядами полноразмерных сидений — и выше, чем минивэн, пассажирский фургон, хетчбэк, SUV и универсал.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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