Почему Toyota Camry остается самым востребованным седаном на вторичном рынке

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики составили рейтинг самых популярных седанов на вторичном рынке России. В сентябре 2024 года через платформу было проверено 141 871 автомобиль, из которых 47 551 — седаны, что составляет 33,7% от общего числа проверенных машин за этот период.

Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

В ТОП-10 самых востребованных седанов вошли:

Toyota Camry — 4 304 авто; Ford Focus — 2 514 авто; Hyundai Solaris — 2 052 авто; Lada Granta — 1 980 авто; Kia Rio — 1 912 авто; Volkswagen Polo — 1 536 авто; BMW 5 series — 1 266 авто; Lada Priora — 1 218 авто; Mercedes Benz E Class — 1 201 авто; Lada Vesta — 1 073 авто.

Лидерами по количеству автомобилей с кузовом седан стали следующие марки: Lada (8 132 авто), Toyota (7 579 авто), Kia (3 547 авто), Hyundai (3 516 авто), и Mercedes-Benz (3 114 авто).

Руководитель "Союза профессионалов авторынка" и эксперт с 20-летним опытом Вадим Адиев, отмечает, что седаны выделяются своей трехобъемной конструкцией, где подкапотное пространство, салон и багажник разделены на три отдельные зоны.

Уточнения

Седа́н - закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона (на ранних автомобилях багажник обычно имел вид прикреплённого к задней стенке кузова чемодана-кофра или отсутствовал), без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя (например, ЗИМ или "Чайка" ГАЗ-14) рядами полноразмерных сидений — и выше, чем минивэн, пассажирский фургон, хетчбэк, SUV и универсал.

