Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров

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Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал о достоинствах и недостатках минивэна Suzuki Ertiga. По его словам, этот семиместный минивэн предлагают в Москве по цене 2,83 млн рублей. С учетом скидок на трейд-ин и другие акции стоимость может снизиться до 2,36 млн рублей, что делает его одной из самых доступных семиместных импортных машин на рынке, и это уже заслуживает внимания.

Фото: wikipediа by Alex Neman, CC BY-SA 4.0

В России Suzuki Ertiga может быть доступен с двигателем K15B объемом 1.5 литра и мощностью 103 или 105 л. с. Однако одним из минусов является архаичная 4-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin.

С 2022 года в продаже появилась рестайлинговая версия второго поколения минивэна, но ее оснащение остается достаточно простым по современным меркам. Тем не менее, в топовых комплектациях доступны такие опции, как бесключевой доступ, круиз-контроль, задний парктроник и даже система "старт-стоп", которая может быть избыточной для данного типа автомобиля.

Из достоинств Suzuki Ertiga эксперт отметил просторный салон и клиренс в 180 мм, что позволяет воспринимать автомобиль как переднеприводный кроссовер.

Уточнения

Минивэ́н (англ. minivan — «небольшой фургон») — легковой автомобиль с однообъёмным кузовом и бескапотной (реже — вагонной) или полутораобъёмной (полукапотной) компоновкой. Минивэн, как правило, имеет три ряда сидений - и выше, чем седан, хэтчбек, SUV и универсал.



