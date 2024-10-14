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На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос

2:46
Авто

Первым билетом экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) в ГАИ являются сигналы светофора — ученик автошколы должен ответить, что они обозначают. Именно на нём часто "заваливаются" будущие водители. Автоинструктор Ольга Махоня рассказала Autonews, как ответить на билет правильно.

На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Фото: freepik.com by frimufilms, PDM

Вопрос 6 билета 1 звучит так: "Что означает мигание зелёного сигнала светофора?"

На выбор даётся три варианта:

  1. Предупреждает о неисправности светофора.
  2. Разрешает движение и информирует о скором включении красного сигнала.
  3. Запрещает дальнейшее движение.

По словам Махони, правильным будет второй вариант ответа.

"Подъезжая к любому перекрестку, в первую очередь нужно определить его тип: регулируемый или нерегулируемый. Наличие работающего светофора с красным, желтым и зеленым сигналами информирует, что перекресток является регулируемым. Значит, в своих действиях мы должны руководствоваться сигналами светофора", — напоминает автоинструктор.

Эксперт напомнила, что означают разные сигналы светофора: красный запрещает движение, жёлтый предупреждает о скорой смене сигнала, а зелёный разрешает движение.

Махоня подчёркивает, что мигающий зелёный является одновременно информирующим и разрешающим сигналом. Во-первых, он говорит о том, что сигнал скоро сменится на жёлтый или красный. Во-вторых, показывает, что движение разрешено. Всё это прописано в п. 6.2 "Правил дорожного движения", отмечает она.

"Следовательно, мы можем ехать дальше, даже если допускающий движение сигнал мигает. Это не является нарушением ПДД", — объясняет эксперт.

Если светофор не оборудован цифровым табло, автовладельцу следует быть предельно внимательным, предупреждает Махоня. Время смены мигающего зелёного на запрещающий красный неизвестно — это может произойти во время проезда перекрёстка.

По словам автоинструктора, проехать на мигающий зелёный предпочтительно, если водитель приближается к оживлённому перекрёстку со скоростью движения машин от 60 км/ч. Если резко затормозить в такой ситуации, можно спровоцировать столкновение.

"Если же, приближаясь к перекрестку, вы заметили мигающий зеленый, а транспорт поперечного направления уже начал движение, нужно воспользоваться стационарным торможением (до полной остановки на месте). В любом случае перед выполнением маневра на дороге всегда оценивайте его безопасность", — подытожила эксперт.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Экза́мен (лат. examen; латинское слово, обозначавшее, прежде всего, язычок, стрелку у весов, затем, в переносном значении, оценку, испытание) — итоговая форма оценки знаний.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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