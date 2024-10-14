На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос

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Первым билетом экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) в ГАИ являются сигналы светофора — ученик автошколы должен ответить, что они обозначают. Именно на нём часто "заваливаются" будущие водители. Автоинструктор Ольга Махоня рассказала Autonews, как ответить на билет правильно.

Фото: freepik.com by frimufilms, PDM

Вопрос 6 билета 1 звучит так: "Что означает мигание зелёного сигнала светофора?"

На выбор даётся три варианта:

Предупреждает о неисправности светофора. Разрешает движение и информирует о скором включении красного сигнала. Запрещает дальнейшее движение.

По словам Махони, правильным будет второй вариант ответа.

"Подъезжая к любому перекрестку, в первую очередь нужно определить его тип: регулируемый или нерегулируемый. Наличие работающего светофора с красным, желтым и зеленым сигналами информирует, что перекресток является регулируемым. Значит, в своих действиях мы должны руководствоваться сигналами светофора", — напоминает автоинструктор.

Эксперт напомнила, что означают разные сигналы светофора: красный запрещает движение, жёлтый предупреждает о скорой смене сигнала, а зелёный разрешает движение.

Махоня подчёркивает, что мигающий зелёный является одновременно информирующим и разрешающим сигналом. Во-первых, он говорит о том, что сигнал скоро сменится на жёлтый или красный. Во-вторых, показывает, что движение разрешено. Всё это прописано в п. 6.2 "Правил дорожного движения", отмечает она.

"Следовательно, мы можем ехать дальше, даже если допускающий движение сигнал мигает. Это не является нарушением ПДД", — объясняет эксперт.

Если светофор не оборудован цифровым табло, автовладельцу следует быть предельно внимательным, предупреждает Махоня. Время смены мигающего зелёного на запрещающий красный неизвестно — это может произойти во время проезда перекрёстка.

По словам автоинструктора, проехать на мигающий зелёный предпочтительно, если водитель приближается к оживлённому перекрёстку со скоростью движения машин от 60 км/ч. Если резко затормозить в такой ситуации, можно спровоцировать столкновение.

"Если же, приближаясь к перекрестку, вы заметили мигающий зеленый, а транспорт поперечного направления уже начал движение, нужно воспользоваться стационарным торможением (до полной остановки на месте). В любом случае перед выполнением маневра на дороге всегда оценивайте его безопасность", — подытожила эксперт.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.



Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.



Экза́мен (лат. examen; латинское слово, обозначавшее, прежде всего, язычок, стрелку у весов, затем, в переносном значении, оценку, испытание) — итоговая форма оценки знаний.

