Пошаговый рецепт супа Том Ям с кокосовым молоком и креветками

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Суп "Том Ям" — это популярное блюдо тайской кухни, которое сочетает кисло-сладкие и острые вкусы. Несмотря на его сложный аромат, приготовить этот суп дома вполне возможно. Шеф-повар Олег Томилин поделился пошаговым рецептом, который поможет достичь идеального результата.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

Куриный бульон

Королевские креветки

Помидоры черри

Соломенные грибы (или вешенки/шампиньоны)

Белый лук

Паста "Том Ям"

Паста тамаринда

Листья каффир-лайма

Перец чили

Лемонграсс

Корень галангала

Рыбный соус

Лайм

Тростниковый сахар

Кинза

Зеленый лук

Кокосовое молоко (или кокосовые сливки)

Отварной рис

Приготовление:

Подготовка бульона и специй.

Поставьте куриный бульон на огонь. Нарежьте крупными кусочками белый лук и добавьте его в кастрюлю. Также добавьте корень галангала, листья каффир-лайма и лемонграсс. Чтобы специи было удобнее удалять, можно нанизать их на шпажку. Добавление паст и ароматизаторов.

В суп добавьте пасту "Том Ям" и пасту тамаринда. Уменьшите огонь до умеренного. Влейте сок лайма и рыбный соус, добавьте тростниковый сахар для баланса вкусов.

Грибы. Добавьте в суп грибы — их можно оставить целыми или разрезать пополам. Варите суп на умеренном огне, давая грибам впитать аромат специй. Финальные ингредиенты.

В конце приготовления добавьте помидоры черри и перец чили. После этого снимите кастрюлю с огня и влейте кокосовые сливки или молоко, хорошо перемешайте суп. Завершающие штрихи.

Достаньте шпажку с пряностями. Добавьте креветки (их можно положить в суп уже готовыми или довести до готовности в супе), а затем украсьте блюдо свежей зеленью — кинзой и зеленым луком. Подача.

Подавайте суп с вареным рисом, который можно положить в отдельную тарелку или прямо в суп, по вкусу.

Этот ароматный и насыщенный суп станет отличным выбором для ужина или обеда, предлагая уникальное сочетание вкусов, типичное для тайской кухни.

Уточнения

Том ям (лаос. ຕົ້ມຍຳ [tôm ɲam]; тайск. ต้มยำ, [tôm jam]) — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Национальное блюдо Лаоса и Таиланда. Также употребляется в соседних странах: Малайзии, Сингапуре и Индонезии.

В соседних странах, таких как Сингапур, Малайзия и Индонезия, а также в ресторанах по всему миру, название «том ям» широко используется для обозначения различных тайских острых супов, которые могут сильно отличаться от оригинала, из-за чего часто возникает путаница.



