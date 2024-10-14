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Пошаговый рецепт супа Том Ям с кокосовым молоком и креветками

2:21
Авто

Суп "Том Ям" — это популярное блюдо тайской кухни, которое сочетает кисло-сладкие и острые вкусы. Несмотря на его сложный аромат, приготовить этот суп дома вполне возможно. Шеф-повар Олег Томилин поделился пошаговым рецептом, который поможет достичь идеального результата.

Пошаговый рецепт супа Том Ям с кокосовым молоком и креветками
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

  • Куриный бульон
  • Королевские креветки
  • Помидоры черри
  • Соломенные грибы (или вешенки/шампиньоны)
  • Белый лук
  • Паста "Том Ям"
  • Паста тамаринда
  • Листья каффир-лайма
  • Перец чили
  • Лемонграсс
  • Корень галангала
  • Рыбный соус
  • Лайм
  • Тростниковый сахар
  • Кинза
  • Зеленый лук
  • Кокосовое молоко (или кокосовые сливки)
  • Отварной рис

Приготовление:

  1. Подготовка бульона и специй.
    Поставьте куриный бульон на огонь. Нарежьте крупными кусочками белый лук и добавьте его в кастрюлю. Также добавьте корень галангала, листья каффир-лайма и лемонграсс. Чтобы специи было удобнее удалять, можно нанизать их на шпажку.
  2. Добавление паст и ароматизаторов.
    В суп добавьте пасту "Том Ям" и пасту тамаринда. Уменьшите огонь до умеренного. Влейте сок лайма и рыбный соус, добавьте тростниковый сахар для баланса вкусов.
    Грибы.
  3. Добавьте в суп грибы — их можно оставить целыми или разрезать пополам. Варите суп на умеренном огне, давая грибам впитать аромат специй.
  4. Финальные ингредиенты.
    В конце приготовления добавьте помидоры черри и перец чили. После этого снимите кастрюлю с огня и влейте кокосовые сливки или молоко, хорошо перемешайте суп.
  5. Завершающие штрихи.
    Достаньте шпажку с пряностями. Добавьте креветки (их можно положить в суп уже готовыми или довести до готовности в супе), а затем украсьте блюдо свежей зеленью — кинзой и зеленым луком.
  6. Подача.
    Подавайте суп с вареным рисом, который можно положить в отдельную тарелку или прямо в суп, по вкусу.

Этот ароматный и насыщенный суп станет отличным выбором для ужина или обеда, предлагая уникальное сочетание вкусов, типичное для тайской кухни.

Уточнения

Том ям (лаос. ຕົ້ມຍຳ [tôm ɲam]; тайск. ต้มยำ, [tôm jam]) — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Национальное блюдо Лаоса и Таиланда. Также употребляется в соседних странах: Малайзии, Сингапуре и Индонезии.
В соседних странах, таких как Сингапур, Малайзия и Индонезия, а также в ресторанах по всему миру, название «том ям» широко используется для обозначения различных тайских острых супов, которые могут сильно отличаться от оригинала, из-за чего часто возникает путаница.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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