В России представлен Hyundai Palisade с топовой комплектацией и системами безопасности

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На российский авторынок по схеме параллельного импорта поступил рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade. Стоимость автомобиля составляет 7,8 млн рублей.

В России Hyundai Palisade представлен в топовой комплектации Calligraphy. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л. с. Кроссовер оснащен полным приводом и автоматической трансмиссией.

Модель включает широкий спектр систем помощи водителю, среди которых технология предупреждения о столкновении, система предотвращения столкновений и предупреждение о выезде из полосы. Безопасность автомобиля обеспечивается фронтальными, боковыми и оконными подушками безопасности для водителя и пассажиров.

Ранее также сообщалось о поставке в Россию новой версии Hyundai Sonata по цене 4,6 млн рублей.

Уточнения

Hyundai Palisade — полноразмерный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Hyundai.



