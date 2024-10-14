В России представлен Hyundai Palisade с топовой комплектацией и системами безопасности

На российский авторынок по схеме параллельного импорта поступил рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade. Стоимость автомобиля составляет 7,8 млн рублей.
В России Hyundai Palisade представлен в топовой комплектации Calligraphy. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л. с. Кроссовер оснащен полным приводом и автоматической трансмиссией.
Модель включает широкий спектр систем помощи водителю, среди которых технология предупреждения о столкновении, система предотвращения столкновений и предупреждение о выезде из полосы. Безопасность автомобиля обеспечивается фронтальными, боковыми и оконными подушками безопасности для водителя и пассажиров.
Ранее также сообщалось о поставке в Россию новой версии Hyundai Sonata по цене 4,6 млн рублей.
Hyundai Palisade — полноразмерный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Hyundai.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.