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Как правильно выбрать диски для тяжелого автомобиля: советы Леонида Демина

1:59
Авто

Правильно подобранные диски играют ключевую роль в безопасности автомобиля наряду с качественными шинами. Владелец российской компании по производству кованых и кастомных дисков Леонид Демин, дал несколько ценных советов для автовладельцев о том, на что следует обратить внимание при выборе дисков.

Как правильно выбрать диски для тяжелого автомобиля: советы Леонида Демина
Фото: wikipedia by Bogdan M., CC BY 2.0

Основной рекомендацией Демина является опора на инженерные расчеты нагрузок, которые должны учитывать вес автомобиля и условия его эксплуатации. Хорошо подобранные диски обеспечивают не только прочность, но и легкость, что важно для устойчивости автомобиля на дороге.

Особое внимание стоит уделять кованым дискам и их соответствию допустимым нагрузкам. Демин подчеркнул, что для тяжелых современных автомобилей, особенно внедорожников, использование дисков с расчетной нагрузкой в 500 кг является небезопасным. Также важно заранее определиться с типоразмером шин, так как установка широких шин на узкие диски или наоборот может негативно сказаться на управляемости автомобиля.

Перед покупкой важно убедиться, что параметры разболтовки и диаметр ступичного отверстия соответствуют требованиям конкретного автомобиля. Эти параметры могут меняться в зависимости от года выпуска модели, и несовместимость новых колес может привести к серьезным проблемам. Поэтому при первой покупке Демин рекомендует обращаться в автосервис для точного замера параметров.

Эксперт также советует выбирать диски только от проверенных и известных брендов. В связи с ограничениями на торговлю с Западом, рынок заполнили некачественные китайские диски, которые часто не соответствуют инженерным требованиям и производятся из плохого сырья. Это может привести к снижению прочности дисков и увеличению риска их повреждения или разрушения, отметил Демин.

Уточнения

Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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