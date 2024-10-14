Российские страховщики предлагают вернуть обязательный ТО с 2026 года

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Член комитета Госдумы по транспорту и президент Союза транспортников России Виталий Ефимов, высказал поддержку идее возврата обязательного техосмотра для легковых автомобилей, аргументируя это необходимостью повышения безопасности на дорогах. Его реакция последовала после инициативы Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС), предложивших вернуть обязательный техосмотр для легковых машин с 2026 года.

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Ранее в этот день автомобильный эксперт Петр Шкуматов отметил, что в настоящее время обязательный техосмотр в России не требуется только для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Для остальных категорий транспорта техосмотр по-прежнему обязателен.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.



