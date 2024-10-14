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Как изменилась цена Solaris HC с новой комплектацией Prime

1:42
Авто

Кроссовер Solaris HC представляет собой слегка изменённую версию популярной в России модели Hyundai Creta. Эти автомобили собирают на том же предприятии, используя машинокомплекты, которые остались после ухода южнокорейского бренда с российского рынка.

Как изменилась цена Solaris HC с новой комплектацией Prime
Фото: Wikipedia by NaBUru38, CC BY-SA 4.0

Недавно в России появилась новая бюджетная комплектация Solaris HC под названием Prime, которая позволила снизить минимальную цену модели на 102 тыс. рублей. Если предыдущая базовая версия Classic была оснащена механической коробкой передач, то новая версия Prime получила 6-ступенчатый автомат, при этом её стоимость осталась ниже.

Цена комплектации Prime составляет 2,51 млн рублей. В список оснащения входят галогеновые фары, светодиодные поворотники, тканевая отделка салона, монохромный экран бортового компьютера, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, подогрев зеркал и заднего стекла.

Модель Prime оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с., который работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. В более дорогих комплектациях, таких как Family (2,76 млн рублей), Lifestyle (от 2,9 млн рублей) и Prestige Safety (3,41 млн рублей), предлагается 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л. с., доступный как с передним, так и с полным приводом.

Уточнения

Hyundai Creta (также известен как Hyundai ix25 и Hyundai Cantus) — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. В Индии продажи начались 21 июля 2015 года. Концепт автомобиля был представлен в апреле 2014 года. Для России Creta была представлена на Московском автосалоне 2016.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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